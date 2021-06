Accidente vial en carretera a Anáhuac, deja a diez lesionados

Cuauhtémoc, Chih.- Personal del Departamento de Tránsito y Vialidad atendió un hecho vial que ocurrió a las 14:30 horas del domingo 13 de junio, en el kilómetro 61 más 500 de la carretera que conduce hacia el seccional de Anáhuac.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Participó un vehículo Ford, Explorer, color guinda, modelo 1997, conducido por Jorge Luis G. C., de 50 años de edad, quien resultó lesionado junto con sus acompañantes, Natividad C. C., de 51 años; Silvia C. M., de 46 años; Renata M. C., de 8 años; Maria de los Ángeles M., de 9 años, en situación de gravedad; y Enedina S. M., de 48 años; por lo que fueron trasladados para su atención médica a un hospital, generándose daños materiales por la cantidad aproximada de 50 mil pesos.

En otro hecho ocurrido el sábado, se atendió un hecho vial que ocurrió a las 17:20 horas, en el Libramiento Sur, en el que participó un vehículo Saturn, Vue, modelo 2005, color azul, conducido por Mirna V. V., de 40 años de edad, quien resultó lesionada junto con tres menores que le acompañaban de entre 10 y 12 años de edad, por lo que fueron trasladados para su atención médica a un hospital, generándose daños materiales por la cantidad aproximada de 50 mil pesos.