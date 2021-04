Afirma regidor que alcalde apoya a candidato del PRI, en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih- Por lo menos 5 mil despensas se habrían repartido en los últimos días por parte de la Alcaldía, señaló el regidor del PT, José María Armendáriz, "condicionadas para que la gente le dé el voto a Francisco Sáenz Soto", dijo refiriéndose a quien es el abanderado del PRI a la Presidencia Municipal, quien tiene una licencia como Secretario del Ayuntamiento.

“Desafortunadamente y con mucha razón la gente tiene miedo de venir (a denunciar) esto que a nosotros nos han manifestado. Ya en la reunión anterior yo le comenté (a Morales) que ‘sacara las manos’ de este ejercicio político, que diera ‘suelo parejo para todos’, que ‘no hubiera apoyo ni distinción para un partido y candidato’, y él dijo que no, que su candidato tenía hasta el 29 de abril para presentar su renuncia”, explicó en entrevista.

Durante la Sesión de Cabildo de este jueves, Armendáriz le dijo al Alcalde que su hijo va en la segunda posición de la planilla de regidores del PRI y que por eso apoyaba a “Panchito”, a lo que el Presidente le respondió: “¿eso qué tiene que ver? Él es mayor de edad”; refiriéndose a su hijo Omar Morales.

“Esto me lo vas a comprobar ante la Fiscalía”, comentó el Alcalde respecto al supuesto apoyo a Sáenz Soto. “Ahorita me voy y me vas a comprobar palabra por palabra, porque es pura mentira y allá me lo vas a comprobar”.

Respecto a que su hijo, Omar Morales, va en la planilla de regidores del PRI, manifestó que se trata de un joven de 27 años, que toma sus decisiones.

“Usted ha vivido todo el tiempo de erario público”, continúo el Presidente Municipal contra Armendáriz y agregó “cuando no es usted es su familia y cuando no es su familia es usted ¡Cómo se atreve a hablar si tiene lodo en la boca!”, manifestó.

Posteriormente, el Presidente Municipal recordó que la esposa de José María Armendáriz, Sayra Cepeda Chávez, va en la segunda posición de las regidurías de la coalición Morena-PT-Panal, proyecto que encabeza la candidata a alcaldesa, Lupita Pérez Domínguez.