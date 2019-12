Agentes denuncian no tener armas para defenderse

CUAUHTÉMOC, Chih.- Agentes municipales que solicitaron el anonimato denunciaron ante este medio de comunicación que a agentes estatales les quitaron sus armas largas, refiriéndose a la Comisión Estatal de Seguridad.

Lo anterior, dijeron, a raíz de otro ataque reciente a agentes municipales en la colonia Los Nogales, donde la Comisión optó por retirarles varias armas largas y cortas a agentes por no contar con los permisos para portarlas, aunque algunos estuvieran en trámite.

Los quejosos consideran que por no portar el armamento necesario no tienen la capacidad de defenderse, pues incluso cuando terminan turno y se van a sus casas los que aún traen armas las tienen que dejar.

Por lo anterior, arribaron ayer a la Sesión de Cabildo para manifestar esta inconformidad, aunada a otras como la falta de condiciones para llevar a cabo su trabajo de manera segura. Esto a raíz de que la mañana de este viernes cuatro agentes municipales fueran agredidos a balazos en la colonia La Ciudadela, cuando circulaban a bordo de una patrulla, quedando sin vida en el lugar un oficial con casi 25 años de servicio. Los otros tres quedaron lesionados.

Los agentes con los que dialogó este medio indicaron que de los cuatro policías sólo dos estaban armados porque los otros iban iniciando turno y habían ido a recogerlos.

Mientras sus jefes sostenían una reunión a puerta cerrada con autoridades municipales para abordar estos temas, varios agentes esperaban en los pasillos y a las afueras de la Presidencia.

Señalaron que el fallecido pese a su trayectoria ganaba 2 mil 300 pesos por semana y que no se hizo el compromiso asumido hace unos meses por parte de la Presidencia a través de la Tesorería, de cumplirles con el pago de sus bonos por concepto de Fortaseg, un recurso federal para las corporaciones municipales.

En este tenor reiteraron que no cuenta ni con el salario digno, ni con el equipamiento, ni con la seguridad necesaria para desempeñar su labor.

En la sesión de Cabildo de este viernes, los varios agentes irrumpieron y expresaron que cuando un oficial concluye su Academia lo mandan a trabajar sin arma, porque no cuenta con el permiso, no obstante la necesita. Denunciaron también que son los primeros respondientes en delitos de alto impacto, como ejecuciones, y no les corresponde.

Por su parte, el alcalde Carlos Tena Nevárez tomó de buena manera las expresiones y pidió al Cabildo intervenir y hacer el llamado nuevamente al Mando Único de que asuma su responsabilidad, pues la Policía Municipal está a su cargo.

Y es que en ésta y otras ocasiones el presidente municipal ha denunciado que el Mando Único nada ha invertido en cuestión de seguridad, pues tampoco ha aportado patrullas para cumplir con su obligación de salvaguardar a los cuauhtemenses.





