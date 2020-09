Alcalde de Madera aprueba retiro de 'chuecos'

Cd. Madera, Chih.- Luego de que el fiscal César Peniche anunciara que el retiro de vehículos de procedencia extranjera no sólo en Ciudad Juárez, sino también en Madera y Cuauhtémoc, el alcalde Jaime Torres Amaya se pronunció a favor de la medida y solicitó se lleven a cabo los operativos con criterio.

Peniche precisó que la decisión se tomó a nivel estatal por la Coordinación para la Construcción de la Paz, donde convergen autoridades estatales y federales, siendo el punto principal la ciudad fronteriza, sin embargo subrayó que los índices de homicidios y enfrentamientos tampoco han bajado en la zona occidente, por lo que la misma medida aplicará para Madera y Cuauhtémoc.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

El Presidente Municipal de Madera vio con buenas ojos la medida, pues dijo que observó estadísticas de la utilización de vehículos “chuecos” en delitos, por lo que calificó el retiro de vehículos como acertado.

“Solicitaría que tuvieran un criterio quienes ejercerán la puesta de circulación de los vehículos, que deben ser aquellos que están totalmente polarizados, lo que impide ver a quienes tripulan estas unidades”, mencionó. Deportes Cancelan Maratón el Internacional de Ciudad Juárez

Torres Amaya indicó que si el programa se aplica con filosofía será bueno, ya que el Gobierno del Estado lo único que busca es bajar los índices delictivos que se cometen en dichos automotores.

“El Fiscal no sólo se refirió al municipio de Madera sino a la región, al igual que a la región de Cuauhtémoc. Yo creo que se está regionalizando y dando prioridad a los índices delictivos que se han presentado en estas regiones, para poder tener un impacto positivo y dar más seguridad a la gente”, indicó.

Pidió a los agentes aplicar el criterio para las personas que utilizan su vehículo “chueco” para cuestiones de trabajo o traslado familiar.

El Alcalde sostuvo que es una estrategia que se implementa a través de las corporaciones federales y estatales, para complementar los otros operativos que traen, por lo que el retiro de vehículos sí podría provocar un efecto en la baja de los índices delictivos.

Cabe mencionar que el fiscal César Peniche aseveró que será a nivel local que las autoridades fijen los criterios no de decomiso, sino de retiro de vehículos de la circulación, por lo que no descartó que detengan a modelos 2010 o anteriores. Local Aprueba INE registro al Partido Encuentro Solidario

Mencionó que el objetivo principal será retirar los vehículos sin placas, donde no puede garantizar que vehículos 2010 o anteriores no sean retirados, pues será a nivel local que se decida cuáles se retirarían, pues no hay ninguna ley que lo impida.

Señaló que quienes han lucrado con esta situación han sido los comerciantes de vehículos ilegales, pues en estas poblaciones hay personas que se dedican desde hace muchos años a introducirlos y venderlos a la ciudadanía.

Aseveró que quienes venden “chuecos” son los verdaderos culpables que las familias estén expuestas en su patrimonio, y a ellos la sociedad debería exigirles cuentas.