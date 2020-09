Alcaldesa de Matachí lamenta que no se crea en el Covid

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- La alcaldesa de Matachí, Lorena Vázquez Peñaloza, lamentó que muchas personas aún no crean que el Covid existe y no se protejan, pues en su experiencia personal y pese a extremar medidas de precaución, sufrió el contagio del virus que no le permitió dar su segundo informe de gobierno ni el grito de Independencia.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Explicó que inició con síntomas que puede quitar un paracetamol, sin embargo perdió el olfato y al realizarse la prueba salió positiva, resultado que recibió justo el día del informe, lo que le infundió miedo pero decidió no dejarse vencer por él.

Recordó que su hijo, el presidente del DIF Municipal, también salió positivo y en este momento ya está libre de enfermedad.

“Es lamentable que hay personas que no creen y no toman las medidas recomendadas. Es una realidad, pues yo lo viví, mi hijo y tres compañeros de la Presidencia. Es normal tener dudas, pero conforme todo avanza y vas viendo casos y cifras, la percepción cambia”, dijo.

Subrayó que se ha comentado que el 80% de la población en algún momento sufrirá el contagio, por lo que es necesario ser responsables, cuidarnos y proteger a las personas de nuestro entorno, sobre todo a los familiares más vulnerables.

El olfato lo ha recuperado en un 50% y el gusto aún lo tiene deficiente, no obstante ya todo volvió a la normalidad y retomó sus actividades como Alcaldesa, coordinando la sanitización de varios espacios públicos.

“Debido a que se presentó aquí un brote se optó por sanitizar la Presidencia, la funeraria, la UBR, el DIF, la Comandancia, la plaza principal. Es la segunda ocasión, para protección de la población”, indicó.

Otros espacios donde se llevó a cabo dicho proceso mediante nebulización, fueron el centro de salud, la plaza principal y la Presidencia Seccional de Tejolocachi; el Centro Avanzado en Salud y la biblioteca municipal, de Matachí.

Vázquez Peñaloza mencionó que en la Alcaldía ya todos están laborando de manera normal y las pruebas que se aplicaron a los empleados salieron negativas, por lo que en este momento se descartan contagios entre los trabajadores municipales.

Aunque hubo cinco contagios en la Presidencia de Matachí, las cifras oficiales de la Secretaría de Salud marcaban a este municipio de alrededor de 3 mil habitantes, sólo con un caso positivo detectado y un deceso, hasta este 25 de septiembre.









Te puede interesar:





Noroeste Gobernador coloca la primera piedra del Centro de Justicia para las Mujeres





Policiaca Denuncian nido de malvivientes en la colonia Granjas