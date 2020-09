Alerta por pruebas rápidas de Covid positivas en Madera

CD. MADERA, Chih.- El director del Centro de Salud, Fabián Moya, comentó que en estas semanas la población ha optado por comprar pruebas rápidas y varias están saliendo positivas, según le han comentado médicos particulares, mientras que él ha recibido en el hospital a personas que acuden a pedir auxilio.

Moya explicó que no todas las pruebas positivas se mandan confirmar mediante prueba PCR, pues la mayoría presentan síntomas leves y se sienten aparentemente bien, por lo que se les cataloga como sospechosas con prueba positiva, pero rápida.

Expuso que en el dato histórico apenas suman 9 o 10 casos en Madera confirmados por la Secretaría de Salud de gobierno del estado, luego de haberles sustraído la muestra a través del hisopado.

“Las pruebas rápidas ya las están comercializando, hay médicos aquí que las están aplicando al igual que los laboratorios. Están saliendo más positivos y la mayoría traen síntomas leves a moderados”, dijo.

Por lo anterior, indicó, se envía a esas personas a cuarentena y si alguno tiene alguna enfermedad respiratoria leve y su prueba dio positiva, se le envía a su casa con un tratamiento de acuerdo a la sintomatología que presente, básicamente medicamentos para enfermedades respiratorias, como escurrimiento nasal o fiebre.

En cuanto al promedio semanal de casos positivos por pruebas rápidas, comentó que como Centro de Salud no ofrecen la aplicación de éstas y es con la información que brindan médicos y laboratorios particulares que tienen una idea del incremento en casos positivos, pero lo hay.

“Las pruebas salen entre 800 y mil pesos, y no toda la gente que visita el Centro de Salud las puede comprar. Quienes los detectan no me pasan el dato exacto, pero los médicos me comparten información sobre las personas que atienden”, dijo.

El doctor Fabián Moya expuso que varias de las personas positivas se acercan al Centro de Salud a consulta, quienes llegan primero al filtro sanitario, y de traer síntomas relacionados con el Covid se les pasa a un área especial para consulta donde el médico y la enfermera están protegidos.

“En este último mes no hemos tenido ningún caso grave para enviar a Cuauhtémoc, estamos tranquilos”, indicó.

Solicitó a la población seguir extremando las medidas como el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y el cubrebocas.

Agregó que tenemos que aprender a vivir con el virus, por ejemplo en Madera la UPN comenzó a impartir clases en grupos pequeños, donde a los maestros se les van a efectuar pruebas rápidas.

“Las butacas están separadas, tienen su gel a la entrada. Estamos aprendiendo poco a poco a irnos activando”, mencionó.