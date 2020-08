Alertan autoridades por posible fraude en venta de placas para vehículos chuecos

Cuauhtémoc, Chih.- El fiscal de zona, Jesús Manuel Carrasco Chacón, pidió a la comunidad no caer en el engaño que se difunde en redes sociales, de gente que ofrece tramitar placas, engomados, así como hologramas y tarjeta de circulación para autos chuecos a cambio de cobrar 7 mil 500 pesos, ya que se trata de una estafa.

El defraudador se exhibe en redes sociales y envía mensajes a través de WhatsApp en los que incluso muestra fotografías de juegos de placas y engomados, y pone un teléfono.

De acuerdo a las autoridades, una vez que se hace el depósito, el delincuente ya no responde las llamadas, afectando a los compradores.

El funcionario reiteró que no se debe confiar en publicaciones a través de redes sociales, se debe tener cuidado y verificar que se trate de un proveedor real. En el caso del ofrecimiento que se hace en este caso, de placas y engomados, dijo que es falso, pues no existe tal mecanismo de forma legal disponible para quien posee un vehículo chueco.

Carrasco Chacón explicó que los automóviles de procedencia extranjera, internados de manera ilegal, sol “tolerados”, en razón de la magnitud del problema, sin embargo, si se involucran en algún hecho delictivo, de vialidad o simple percance, pueden ser susceptibles de decomiso, al comprobarse que no han sido legalizados.

Actualmente, los vehículos chuecos, 2010 y hacia atrás, pueden regularizarse, como uno de los beneficios del TLC ahora T-MEC, sin embargo, para ello, es necesario presentar la unidad en una de las fronteras y pagar cantidades que parten desde los 20 mil pesos en adelante, dependiendo el modelo y tipo de unidad, además de que hay excepciones que no entrar en los acuerdos.

Este tipo de vehículos se consideran ilegales y quien posee uno, puede ser acusado de diferentes delitos de orden federal, por lo que el fiscal, pidió a las familias no malgastar sus recursos y no comprarlos, pues pueden perder su patrimonio y verse en problemas con la ley.

En 2019 se aseguró por parte de los diputados federales que ya estaba promovido un proceso de regularización de autos chuecos, situación que se dejó en espera y hasta la fecha no hay posibilidad, por lo que piden no caer en engaños, pues no existen proceso abiertos para tales trámites, exceptuando el descrito con anterioridad.

Hacer caso de este tipo de ventas, es exponerse a ser víctima del delito de fraude y perder recursos.









