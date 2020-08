Alertan por subastas falsas de autos de lujo

Cuauhtémoc, Chih.- La Policía Municipal alertó a la población ante posibles fraudes por parte de personas que se hacen pasar por agentes de ventas de una supuesta agencia que vende automóviles de lujo a muy bajo costo. Una víctima de los delincuentes, depositó 796 mil pesos, por la compra de 5 unidades, resultando afectado.

Los hechos ocurrieron en el seccional de Álvaro Obregón, donde el afectado, pidió el apoyo de la policía para denunciar que, a través de una serie de llamadas y transacciones, habría entregado la cantidad de dinero a los estafadores.

Días antes, una persona que lo contactó vía telefónica, le dijo que era un agente de ventas de una empresa debidamente establecida, ofreciéndole diferentes vehículos de lujo, seminuevos, a un precio muy por debajo de lo real, por ejemplo, una camioneta que, de acuerdo al modelo 2020, tendría un costo en el mercado de más de medio millón de pesos, la ofrecían en poco más de 250

mil, lo que de inmediato llamó la atención del ciudadano.

El afectado manifestó que mostró sus intenciones por adquirir 5 vehículos, de los cuales recibió diversa documentación, así como la promesa de entrega de los automotores para el día viernes 21 de agosto provenientes de la Ciudad de México, por lo que realizó transferencias bancarias por un monto total de 795 mil 940 pesos, informó la policía municipal que atendió el reporte.

Ante ello, se le pidió que fuera ante el ministerio público para que inicien con las investigaciones correspondientes, pues cuenta con documentación, información y números telefónicos desde los cuales se hizo la estafa, para que puedan dar seguimiento y ver la posibilidad de recuperar su dinero.

Autoridades recalcaron la importancia de no atender este tipo de engaños, pues los estafadores siempre recurren a la codicia para alentar a sus víctimas a realizar los depósitos, recordaron que por ningún motivo se debe hacer ninguna transacción bancaria sin antes constatar que el vendedor sea de confianza, establecido y por lo menos cuente con referencias en lo local.

Los extorsionadores cambian constantemente de técnicas y mentiras para poder convencer a sus potenciales víctimas, con lo que es posible seguir engañando, ante ello, los especialistas recomiendan, no atender números telefónicos desconocidos, en caso de ya haber contestado, colgar inmediatamente, no proporcionar datos personales, no realizar depósitos, evitar hacer compras vía digital sin constatar o investigar primero al proveedor.