AMLO no ha visto lo que corresponde al norte del país: Romeo Morales

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- En el marco de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez y el conflicto entre él y Javier Corral Jurado, el alcalde Romeo Morales expresó que el titular del Ejecutivo Federal no ha visto lo que le corresponde al norte del país.

Comentó que en materia de infraestructura por parte del Gobierno Federal no le ha llegado absolutamente nada a Cuauhtémoc. “Yo siempre he dicho que hijos somos todos no nada más es el sur, no nada más es Dos Bocas, no nada más es el Tren Maya”.

Dijo que estaba a la expectativa de lo que López Obrador manifestara en Ciudad Juárez, sin embargo lo que se necesita a nivel local son recursos para realizar obras como la reconstrucción de la vialidad Venezuela, proyecto al que la federación le ha dado largas.

“Quiero decir que estamos con el Presidente, porque pues es nuestro Presidente, al fin y al cabo votamos por él, pero realmente él no ha visto lo que corresponde al norte del país. Para él ahorita todo su problema es el agua”, expuso.

Romeo Morales mencionó que como a López Obrador no se le apoyó a nivel estatal con su postura del agua, se ha comportado con desdén ante la situación lo que “no debe de ser”.

Le reiteró sus respetos al Presidente de la República y subrayó que Cuauhtémoc necesita de su apoyo.

Respecto a la fracturada relación entre López Obrador y Javier Corral, declaró que la situación se encuentra tal y como la ha expresado el Gobernador de Chihuahua. “El Presidente le trata de aventar la pelota al Estado”.

Hizo énfasis en la etapa de sequía por la que atraviesa Chihuahua, histórica, “y ahorita el agua forma parte de la vida, de poder tener producción a nivel agrícola, a nivel de todos los sectores”.

Por lo anterior, dijo que se reservaría opiniones sobre diversas situaciones.

En agosto el alcalde Romeo Morales viajó a la Ciudad de México para entregar cinco proyectos que finalmente dejó en manos de un Secretario Particular del Gobierno Federal, pues ha pesar de haber hecho cita con anticipación, no se la respetaron.

Entre los proyectos estaban la vialidad Venezuela, el Libramiento Cuauhtémoc y la prolongación del bulevar Jorge Castillo Cabrera, y aunque en ese momento el Alcalde declaró que esperaba una respuesta en quince días, hasta el momento no le han comunicado alguna buena noticia.

Explicó que en diciembre de 2018 llegó el recurso para la Venezuela pero tuvo que devolverse porque ese mismo mes tenía que ejecutarse y era imposible, pues de lo contrario el municipio hubiera caído en una desviación del recurso federal.

Lo anterior debido a que la administración municipal anterior encabezada por Elías Humberto Pérez Holguín había desarrollado el proyecto de reconstrucción de la vialidad y avanzado en las gestiones para el recurso, sin embargo llegó demasiado tarde.









