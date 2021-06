Ángel Galván prepara su lanzamiento

Cuauhtémoc, Chih.- Ángel Galván, quien llegara a la final de La Voz Kids, en la edición donde ganó Randy, visitó al presidente municipal Romeo Morales, quien lo alentó a seguir adelante con sus sueños.

“Tener talentos en este municipio es hermoso y sobre todo que cada vez se van descubriendo más personas, de diferentes áreas. Tenemos a quienes cantan, como Ángel y Randy, pero no todo se queda ahí, tenemos escritores, poetas. Es importante tenerlos a todos en cuenta para ayudarlos a crecer”, expresó el Alcalde.

Ángel deleitó a la prensa con la interpretación de El Corrido de Chihuahua y Hermoso Cariño. Además, anunció que prepara un tema para su lanzamiento, aunque no reveló detalles del mismo.

Al contar su historia dijo que siempre ha cantado en restaurantes y lo sigue haciendo. Fue al hacer casting para un coro religioso, donde se dio cuenta que tenía voz. A partir de entonces ha aprovechado la oportunidad de hacerlo en cada lugar donde se le da la oportunidad.

“Ultimamente me he dedicado más a esto de la cantada, echándole muchas ganas. Tengo una canción con la cual me voy a lanzar, para que la esperen. Me ha tocado presentarme con Pancho Barraza, Grupo Firme, El Mimoso, Carlos Sarabia, es algo muy padre porque son artistas muy reconocidos”, expresó.

Ángel envió un mensaje a los niños: “si tienen un sueño, ya sea bailar, cantar, hacer arte, nunca se rinda, échenle ganas. Siempre he querido ser un gran cantante y uno de mis sueños era estar en La Voz Kids y ya lo logré”.

Agradeció el apoyo de sus padres y toda su familia por todo el apoyo que le han dado.

Romeo Morales conminó a Ángel a no dejar estudiar. El niño expresó que tiene el deseo de ser cirujano plástico.