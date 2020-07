Ante pésimo servicio de telefonía, gestionan fibra óptica para Madera

Cd. Madera, Chih.- Los servicios de telefonía local y celular son pésimos, y ante la queja generalizada, el regidor Homero Loya propuso una iniciativa para gestionar fibra óptica. Junto con el alcalde Jaime Torres ya se tuvo un acercamiento con Telmex para concretar un proyecto.

“En Madera el servicio no está malo, está pésimo. Yo subí la iniciativa para que la Presidencia tome la batuta de llevar el tema, porque a uno solo no le hacen caso. En lo personal ya lo he intentado. Fuimos a la ciudad de Chihuahua a verlo, hablamos con el Director General de Telmex”, comentó.

Ahí recibieron la noticia de que para Madera hay un proyecto para instalar fibra óptica, sin embargo el Gobierno Municipal necesita contar con la autorización de los Municipios de Guerrero, Matachí y Temósachi, pues la línea pasaría por sus territorios.

“Ya nos reunimos con los Alcaldes el Presidente Municipal y un servidor, y están de acuerdo en que pase por sus municipios la fibra óptica, pues de alguna manera ellos también saldrían beneficiados”, expuso.

El Regidor sostuvo que las quejas son continuas, tanto en la señal local como en la de celular, no obstante la población paga los recibos y obtiene un mal servicio, por lo que los intentos de un cambio han sido constantes pero en vano.

Loya agregó que de no tener una respuesta en estos días, el Gobierno Municipal procederá de manera legal contra Telmex.

Telmex instalaría la fibra óptica de manera aérea y de hacerse realidad, la comunicación entre los municipios señalados mejoraría considerablemente.





