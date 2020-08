Aparece certificado de defunción de José Lázaro Joaquín

Cuauhtémoc, Chih.- En el certificado de defunción de José Lázaro Joaquín López, aparece como causa de defunción “insuficiencia respiratoria aguda, neumonía viral, COVID-19”, como consta en el documento que fue enviado a la redacción de El Heraldo de Chihuahua.





Luego de que se manejara la versión de que no fue ésta la causa de muerte, el documento oficial con folio: 200109943, expedido por la Secretaría de Salud y sellado por la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, confirma cómo fue que sucedió.









Se refiere que padecía hipertensión arterial sistémica desde hace años, mientras que se detectó como paciente positivo a COVID-19, desde hace días y finalmente la muerte sobrevino por la insuficiencia respiratoria en el Hospital Central, en donde habría sido internado desde el pasado 25 de agosto, llevado de emergencia por su condición médica y en donde falleció el 26 de agosto del presente año a las siete de la tarde con 25 minutos.

José Lázaro Joaquín López Ramírez, ex director general del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua, fue detenido en la CDMX el pasado 30 de julio.

El ex director de FIDEPECH enfrentó cargos por presunto peculado agravado, en las investigaciones que se siguen a la administración del ex gobernador César Duarte. El ex funcionario fue internado en el Cereso de Aquiles Serdán el 31 de julio del 2018.





