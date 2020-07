Aplanan la curva de contagios en Cuauhtémoc, alcalde

Cuauhtémoc, Chih.- Aun y cuando se deben seguir observando las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas e higiene constante, el presidente de Cuauhtémoc, Romeo Morales Esponda, expresó que el virus ya se desaceleró, es decir que observan una estabilidad en el comportamiento en lo local, pidió a la comunidad a no descuidarse, pero sí a aprender a cuidarse en tanto se descubre una vacuna.

Expresó que el comportamiento de contagios se ha mantenido estable, esto no significa que ya no haya riesgo de un brote. No obstante, reiteró que la sociedad non debe vivir con miedo y lo que debe aprender es a observar las medidas de higiene que se repiten a diario a través de los medios de comunicación y entender que es la normalidad que exigen los tiempos.

“El virus ya se desaceleró”, dijo el edil en entrevista y añadió que por ahora la semaforización que ha puesto el estado, sigue vigente y se debe respetar, es decir que los establecimientos que se puedan abrir, lo harán, siempre y cuando se sigan las medidas de higiene necesarias para evitar contagios.