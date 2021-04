Arranca campaña Alejandro Díaz rompiendo piñata en Cuauhtémoc

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Inició su campaña por la gubernatura de Chihuahua, el candidato de Fuerza por México, Alejandro Díaz, en la Plaza Principal, con apenas algunos simpatizantes, asegurando que era de esa manera a causa de la pandemia, la cual, como médico, le preocupa mucho.

En su discurso, afirmó que es el tiempo de que “los ciudadanos tomen las riendas”, pues la gente está harta de que los políticos se llenen los bolsillos con dinero de los impuestos. Acto seguido, rompió una piñata en forma de ratón que dijo representa la corrupción.

“Hoy, con valentía, enfrente de ustedes, en un acto social, no en una campaña política, vamos de manera simbólica a demostrar lo que ya no queremos, también vamos a sacar un poquito el estrés porque es una actividad física, centenaria en el estado, de pegarle a una piñata que representa lo que nosotros aquí ya no queremos. Los invito a que se sumen y que saquemos el fua, todos juntos”, dijo antes de propinarle el primer garrotazo a la piñata.

Expresó que Cuauhtémoc es un lugar cercano a su corazón y la razón por la que decidió iniciar campaña aquí es porque trabajó como Médico durante mucho tiempo en la Sierra Tarahumara, y venía frecuentemente a Cuauhtémoc donde cosechó grandes amigos.

“Conviví con la cultura, aprendí la magia de esta ciudad y porque es muy cercana a mi corazón aquí arrancamos la campaña (…) Es una tierra de oportunidades, ya se ganó el lugar del tercer municipio más importante del estado de Chihuahua y es muy importante para nosotros”, expresó.

Informó que durante la mañana tuvo una reunión con microempresarios donde escuchó todas sus inquietudes y áreas de oportunidad que buscan. Aseguró que tomó nota de todo y les expresó las soluciones que serán sus propuestas de campaña.

Sobre sus adversarios, les deseó suerte y dijo que todos tienen derecho de votar y ser votados, sin embargo la mejor opción, dijo, es él. Invitó a la ciudadanía a sumarse a su proyecto para cambiar la historia del estado.

