Beto Pérez, desmiente rumores está sano y listo para contender

Cuauhtémoc, Chih. - Elías Humberto Pérez Mendoza descartó rumores sobre una supuesta enfermedad y aseguró que está muy bien de salud y expresó que analiza las condiciones para contender políticamente por la presidencia de Cuauhtémoc en 2021.

“Yo no estoy empeñado en ser tres veces presidente de Cuauhtémoc. Sí me han invitado y lo más importante a analizar es la tranquilidad de mi familia. Es muy distinto el ambiente que se va vivir en 2021 a los que se vivieron en etapas anteriores, desde ahorita, estos rumores que se inventan, son parte del contexto político actual”, expresó Humberto Pérez.

De manera repentina la familia Pérez Mendoza comenzó a recibir llamadas en las que preguntaban por la salud del ex presidente, lo que causó la sorpresa, pues asegura que, salvo malestares comunes, su salud es buena y no está enfermo de nada, situación que se puede constatar al verlo.

“Lamento que haya personas que suelten este tipo de rumores, si es con intención política, no sé qué pretendan y no le veo sentido que inventen estas cosas. Gente de la presidencia me ha llamado para preguntar, a quien está soltando estos rumores, lo invito a analizar la situación”, destacó, pues dijo, de esta forma no se debe hacer política.

Pérez Mendoza afirmó que él recibió la invitación al grupo que analiza la posibilidad de una candidatura común, al cual asistió y están en espera de saber qué arrojó la encuesta aplicada para tomar una determinación, en caso de ser favorable a su figura, está listo para encabezar un proyecto político, así como para sumarse a quien se decida, puede ser la mejor opción para Cuauhtémoc.

Lamentó que la política haya llegado a niveles de descalificación y recordó que son periodos, que una vez pasados, la sociedad debe seguir unida, así como tampoco olvidar el respeto y dignidad con que deben llevarse este tipo de procesos.

Hace meses que ciudadanos de la comunidad se reúnen para analizar la posibilidad de lanzar una candidatura común, la cual recaería en una persona, que tenga posibilidades de ganar, pero además que cuente con el perfil para atender las necesidades del municipio, en aras de lograr un mejor y más ordenado desarrollo.

En el mes de julio se realizaron diferentes reuniones en las que se hicieron propuestas y se levantó una encuesta, en la que se preguntó qué personaje podría ser quien ocupara la candidatura común en 2021, reunión en la que estuvo presente Pérez Mendoza.

Aunque los resultados de la encuesta aún no se han dado a conocer, dijo que está listo para ser candidato o bien, sumarse al personaje que salga arriba en el gusto de la gente, ya que el compromiso es estar unidos y sacar adelante a la comunidad, más allá de partidos e ideologías políticas.

Sin embargo, las condiciones de agresión y política sucia que hay en el país, estado y región, son situaciones a considerar por parte de Humberto Pérez, pues destacó que primero está la tranquilidad de su familia y pidió a quien está emitiendo los rumores a que analice si su estrategia le ayudará a ganar simpatizantes, así como también destacó que se debe promocionar un personaje por sus propuestas y tener siempre el respeto como la base para los procesos.