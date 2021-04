Burocracia de Insabi impide a indígenas acceder a servicio médico

Cuauhtémoc, Chih.- El doctor Germán Hernández, subdirector del Hospital de Ginecobstetricia, afirmó que la burocracia del Insabi ha impedido a los indigenas acceder al servicio médico.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Anteriormente, dijo, el Seguro Popular les facilitaba la impresión o trámite de los documentos necesarios para la afiliación, no obstante ahora el Insabi los manda a las oficinas del Imss y del Issste a solicitar las respectivas cartas.

Comentó que muestra de la baja de servicios otrgados ha sido la disminución de atención a partos en el hospital de Ginecobstetricia, pues las mujeres indígenas al acudir a atenderse y toparse con tantas trabas, mejor se van a tener a sus hijos a sus casas.

“Quisiera que vieran las caras que ponen todos, no sólo los indígenas o tarahumaras, sino los menonitas y también los mestizos. Les dicen: ve a la oficina del Imss y saca tu carta de no afiliación y luego vas a la del Issste, y si no bájala por internet”, expresó al explicar que dichas personas no entienden lo que deben hacer, sobre todo los indígenas que en la mayoría de los casos llegan todavía con su póliza del Seguro Popular.

Hernández comentó que el 40% de los partos que se atienden en el hospital de Ginecobstetricia, son de menores de 18 años. Esta serie de factores prevén, dijo, que se registrará un alza en muerte maternal y perinatal.

Expuso que cuando se afiliaba a la gente del Seguro Popular, incluso había personas de Ichisal que llevaban en algún vehículo a la persona que no tenía credencial del INE, por ejemplo, a tramitarles una carta de identidad al Instituto Indigenista o a la Presidencia Municipal. También les ayudaban a imprimir su CURP y sus cartas de no afiliación a Imss o al Issste.

Te puede interesar:

Noroeste Localizan cuerpo desmembrado en Bocoyna

Noroeste Localizan restos óseos durante rastreo en predios de Carichí

Noroeste Seis mujeres y un niño lesionados en choque frontal