Buscan por tierra y aire a ganaderos desaparecidos en Madera

Cuauhtémoc, Chih.- Por tierra y aire, tratan de localizar a los ganaderos desaparecidos en la zona de Madera, José Alonso Márquez Álvarez y Marcos Arvizu Sandoval, fueron vistos por última vez el pasado 24 de agosto, cuando habrían salido a trabajar. Autoridades sobrevolaron la región a bordo de una avioneta, recorriendo diferentes comunidades.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación AEI), sobrevolaron en distintas zonas del municipio de Madera y Gómez Farías como parte de la búsqueda de dos hombres reportados como desaparecidos.

Las acciones llevadas a cabo el pasado fin de semana son parte del seguimiento a las Carpetas de Investigación en torno a la desaparición de José Alonso Márquez Álvarez y Marcos Arvizu Sandoval.

En la intervención se utilizó el servicio de una aeronave Cessna, para sobrevolar los poblados y zonas aledañas de: El Presón del Toro, El 400, Las Varas, Nicolás Bravo, La Martha y San José de Babícora,

El operativo fue complementario a los rastreos por tierra en las comunidades, La Mesa del Huracán y Largo Maderal, sin obtener novedad relevante que informar, expusieron las autoridades, tras los recorridos.

Mediante los vuelos que se realizan, observan viviendas que pudieran ser utilizadas como casas de seguridad por los grupos criminales, en donde, se sabe, que ocultan a sus víctimas y mientras tanto, piden dinero a los familiares.

No hace mucho, que fuera liberado tanto el ex alcalde José Alfredo Vázquez, así como una maestra. Ambos fueron privados de la libertad por gente armada, aunque no se menciona si hubo un pago de rescate, por seguridad de las víctimas, se refiere que el móvil, en ambos casos, era acceder a fuertes cantidades de dinero.

Hasta la fecha, la comerciante, Alicia Rivas, sigue desaparecida y las acciones de búsqueda permanecen en aquella región.