Buscan sembrar 300 árboles en negocios de la zona centro

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- 300 encinos serán sembrados a las afueras de los negocios de la zona centro, a fin de coadyubar al medio ambiente y embellecer las fachadas , en un programa impulsado por Canaco y el Municipio de Cuauhtémoc.

Cada árbol con su respectivo costal de lombricomposta tendrá un costo de 900 pesos, donde la Presidencia apoyará a aquellos locatarios a los que se les dificulte hacer el pago.

Se eligió el árbol encino siempre verde porque consume poca agua y su tallo alcanza como máximo las 2 pulgadas de grosor.

El programa se denomina “Plantemos Vida en el Centro de Cuauhtémoc”, que busca la efectiva participación de los comerciantes.

El alcalde Romeo Morales puso a disposición al personal de la Dirección de Servicios Públicos para liberar banquetas y coadyuvar en la siembra de los árboles de la especie quercus virginiana, que alcanzan los 3 metros de altura.

Los ejemplares podrán ser adquiridos a través de Canaco y la Jefatura de Ecología, que de manera coordinada solicitarán la participación a los comerciantes de las avenidas Rayón a la Hidalgo y de las calles sexta a la séptima.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Julián Estrada Andujo, exhortó a los socios y no agremiados a participar, ya que refirió que este tipo de árboles nativos de la región tienen beneficios como los siguientes: raíz pivotante, es decir que su raíz crece solo para abajo y no levanta banquetas; requiere poca agua en comparación con otro tipo de árboles; provee de muy buena sombra porque siempre tiene hojas; permite el arte topiario, es decir darle forma deseada mediante la poda; es mejorador de suelo; se adapta muy bien a casi cualquier tipo de tierra; no tiene problema con zonas rocosas; no atrae a insectos; genera un crecimiento anual de 1 a 1.5 metros y soporta temperaturas altas y frías. Además, un árbol maduro puede absorber hasta 150 kilogramos de gases contaminantes por año.

Por su parte, Irma del aPeña dio a conocer que en específico en zona centro de la ciudad existen 214 arbustos y árboles en mal estado, mientras que 110 espacios destinados para árboles están sin utilizar.

En la presentación de esta iniciativa, también estuvieron presentes Ana Isabel Terrazas Cerros y Kathia Márquez Belktosky, consejera y directora de Canaco, respectivamente.