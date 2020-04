Cancela connacional fiesta en EUA y mandan dinero para repartir despensas

Cuauhtémoc, Chih.- No todo son historias tristes por el coronavirus, un joven que radica en Dallas, Texas, canceló su fiesta de cumpleaños por la pandemia, pero a cambio, junto con su esposa, decidieron enviar todo lo ahorrado para el festejo hasta la Ciénega de Ojos Azules, en Carichí, donde las familias más necesitadas recibieron una despensa para pasar este periodo de cuarentena.

César Chávez González tiene sus raíces en esta comunidad de la Sierra de Chihuahua, pero desde muy pequeño vive en los Estados Unidos de Norteamérica, allá, se casó con Maiya Madrigal, joven de origen méxico-colombiano, con quien ha formado una bella familia.

Cada año que César es festejado por amigos y familiares, sin embargo y debido a la pandemia por Covid-19 y las restricciones sanitarias decidieron darle un mejor uso al recurso que habían ahorrado y enviarlo a su pueblo, para ser convertido en despensas que con ayuda de sus familiares han entregado a más de 30 familias, pero que pudiera multiplicarse, pues su ejemplo ha causado eco en su comunidad en el extranjero y esperan poder mandar más dinero para más comida que llegue a la mesa de los más necesitados.

“Buenas tardes a todos!!! Como todos saben se suspende el cumpleaños de César Chávez debido a la pandemia que estamos pasando, así que decidimos César y yo, en darle un mejor uso al dinero que estaba destinado para el evento. Se repartirán algunas despensas para familias que realmente la necesiten y alimentos en Ciénega Ojos Azules, Chihuahua, si esta vez no alcanzaran despensa háganoslo saber, con la ayuda de Papá Dios colaboraremos. Es difícil esta situación para todos, pero con fe y unión y precaución todo esto pasará como ya han pasado tantas pandemias anteriores, aclaró no me importa si conocemos a los familiares o no, ni esperamos nada a cambio sólo la bendición de Dios y la satisfacción. Repito, si alguien ocupa de algo más y no sabemos y que realmente ocupe, hágalo saber por favor y haremos lo posible. Quisiéramos apoyar a todos, pero sólo a los que esté a nuestro alcance, ya que nosotros, César y yo, somos trabajadores que tratan de salir adelante como muchas personas que radican acá, pero en lo que podamos no diremos que no.

Sigamos las reglas de sanidad, no pongamos incredulidad a la situación, no esperemos a que nos pase algo o a algún familiar para creer y acatar las normas, bien mi amiga Reyna Pérez y la señora Leticia nos van a colaborar con esto y con las precauciones hacia ellas, de sanidad, tampoco queremos que por hacer un bien se dañen, claro que no. Bueno buena tarde a todos y muchas bendiciones”, publicó la joven Maiya, anunciando su bonito gesto hacia quien más lo necesita.

Incluso en el mensaje añaden que aquellas personas que habrían tenido en mente llevar un regalo para César lo conviertan en donativo para aumentar el apoyo para familias de La Ciénega de Ojos Azules.

Mientras tanto, en esta parte de México, Leticia González, tía de César, se encargó de hacer las despensas y con ayuda de amigas se dieron a la tarea de entregarlas, formando parte de esta noble cadena de solidaridad de quien no olvida su origen, ni a su comunidad.

