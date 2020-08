Cancelará pago al IMSS alcalde de Cuauhtémoc

CUAUHTÉMOC, Chih.- El alcalde de Cuauhtémoc, Romeo Morales, manifestó su indignación debido a que seis de sus empleados acudieron con fuertes síntomas de Covid-19 a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde no los atendieron, dejándolos en el sol por casi seis horas. Por dicho suceso, el mandatario arremetió contra la directora del nosocomio y el delegado estatal, asegurando que cancelará el pago mensual hacia dicha organización.

Visiblemente indignado, expresó que mientras el servicio no mejore, la presidencia municipal dejará de erogar los 400 mil pesos que paga mensualmente por la derechohabiencia de 950 de sus trabajadores.

Su postura cambiará, dijo, hasta que sean atendidos “con calidad y calidez”. Fue el lunes cuando los empleados en cuestión llegaron al IMSS antes de las 12:00 horas, según expuso Morales, y fue hasta las 17:30 horas que los atendieron, mientras tanto los tuvieron en el sol.

Agregó que los seis empleados llevaban fuertes malestares como pérdida de olfato y gusto, presentaban tos severa y síntomas de influenza. El presidente municipal mencionó que aplicaron algunas pruebas y salieron seis personas positivas en la Dirección de Desarrollo Social, quienes se encuentran delicados y fueron enviados a sus domicilios.

Por otra parte, se aplicaron pruebas rápidas a todo el personal de la Dirección de Seguridad Pública municipal y salieron tres casos positivos. “Nosotros pagamos para que tengan Seguro Social y no se les atendió como es debido. Es un problema muy serio, imagínense que nos llegaremos a quedar sin policías municipales”, indicó.

Mencionó que en el instituto se están muriendo pacientes del área Covid, sin siquiera saber si se trataba o no de la enfermedad, pues en ocasiones no les toman los estudios.

“Hago un llamado enérgico al Seguro Social. Señor delegado (estatal): ¿Qué está pasando con el HGZ número 16? No es posible que ahorita a estas alturas ellos no tengan las suficientes pruebas de Covid para que puedan atender en determinado momento un brote. Le digo a usted, ¿qué pasaría si nosotros dejamos de pagar el servicio médico? Porque ustedes nos dicen no hay medicina, no hay pruebas”, expresó.

Romeo Morales envió un mensaje al delegado y a la doctora Batres, directora del IMSS, con respecto a que no se explicaba cómo obtuvieron en noviembre pasado un premio a la competitividad, lo que calificó como una falacia y una mentira, porque tendrían que otorgar servicios competitivos y los pacientes deberían estar satisfechos con éstos, sin embargo, el sistema con el que opera el IMSS de Cuauhtémoc “no funciona”.

Por su parte, el secretario del ayuntamiento, Francisco Sáenz, comentó que negar el acceso a la salud es un tema legal, donde se afecta el derecho del trabajador, y la presidencia municipal tiene el derecho como patrón a intervenir.

“Estamos hablando de vidas humanas, donde se ponen en riesgo por falta de atención. Los empleados son ciudadanos, esperamos que la instancia correspondiente a nivel estatal tome las previsiones necesarias”, mencionó.





