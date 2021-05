Candidatos del PRI se reúnen con encargadas de estancias infantiles

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Encargadas y un encargado de guarderías se reunieron con los candidatos locales del PRI.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asistieron poco más de 20 personas, que expresaron las necesidades derivadas de los cambios que trajo el que el Gobierno Federal quitara los apoyos directos a las estancias infantiles.

Local Listo Corral para entregar gubernatura a quien gane

Estuvieron presentes encargadas de guarderías de Casa de Cuidado Diario, Imss, Sección 42 y privadas.

El candidato a la Presidencia Municipal, Francisco Sáenz Soto, comentó que el presente son los niños y hay que hacer lo necesario para dar a las estancias infantiles el apoyo que les fue quitado por el Gobierno Federal.

"Cuauhtémoc está madurando, su ideología va tendiente a la búsqueda de un Gobierno sensible que sepa decir no cuando es no y sí cuando es sí. Ayúdenme a hacerle ver a la gente que nuestra propuesta es de una generación nueva, sensible de mucha lucha. Vamos a luchar por estos niños que abandonaron (las autoridades federales), expresó.

Foto: Maribel Alba | El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, el candidato a la Diputación local por el Distrito 14, Rafael Martínez, se comprometió a desde el Congreso impulsar las iniciativas necesarias para generar mejores condiciones para las estancias infantiles. Así mismo, la candidata a Síndico, Brissa Ramírez, ofreció su respaldo a las asistentes, pues dijo comprender cómo trabajan y las dificultades que enfrentan, pues le tocó trabajar directamente con guarderías durante el servicio social que realizó en el DIF.