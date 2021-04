Casetas seguirán azules si gano la gubernatura: Brenda Ríos

Cuauhtémoc, Chih.- La candidata a la gubernatura por el Verde Ecologías, Brenda Ríos, dijo que las casetas de cobro seguirán pintadas de azul si ella gana, pues calificó como gastos inútiles el que cada cambio de administración el gobernador entrante pareciera querer borrar la huella del anterior.

Ríos afirmó que el presidente López Obrador y el gobernador Javier Corral han hecho berrinches entre ellos y eso tiene a Chihuahua con un vacío de poder, “porque no hay quién dirija los trabajos de seguridad. Por eso en Madera pasó lo que pasó, emboscaron a nuestros policías”.

Aseguró que en todos los municipios se nota el hartazgo del partidísmo y los políticos de siempre, por lo que ella dice ser una opción diferente, con experiencia como diputada y delegada de Semarnat.

“De norte a sur vemos cómo se hacen obras que no son necesarias para los chihuahuenses. Las necesidades más urgentes que tenemos en Chihuahua no se atienden. En Cuauhtémoc sabemos que hay un Gobernador ausente”, expresó.

Mencionó que Cuauhtémoc le da mucho al estado y merece ser prioridad.

Dijo no guiarse por el tema de las encuestas en cuestión de campañas, pues lejos de lo que ofrecen otros candidatos ella, subrayó, conoce los problemas y es cercana a la gente.

“Si me hablan de agricultura, yo sé lo que es llevarse el agua de Chihuahua y el tema de la sequía; si me hablan de temas políticos o de mujeres, también los conozco; sé lo que es que nos dejen sin apoyos y guarderías a las mujeres, que no seamos una prioridad para el gobierno”, expresó.

En el tema de seguridad, Brenda Ríos expuso que lo primero que haría como gobernadora sería revisar a los policías y hacer una limpia, además de desarrollar una estrategia, pues a su punto de vista no existe una por parte del Ejecutivo Estatal.