Cerrarán panteones de Cuauhtémoc el 10 de mayo

Cuauhtémoc, Chih.- Además de la prohibición de serenatas los días 9 y 10 de mayo, Gobernación Municipal anunció que permanecerán cerrados los tres panteones municipales el 10 de mayo con motivo de la contingencia, para evitar aglomeración de personas.

El jefe del departamento, Jaime Molina, pidió a los cuauhtemenses posponer las visitas a los panteones, pues habrá personal de la Presidencia evitando el acceso.

Mencionó que buscan evitar aglomeraciones y que las familias salgan de casa, a fin de evitar el contacto físico y la posible transmisión del Covid-19.

“La instrucción del presidente municipal Romeo Antonio Morales Esponda es muy clara, incluso con el sector comercial en las actividades que no son esenciales, por ello hago el llamado de pedirle a la gente que nos apoye, no habrá sanción para quienes acudan a los panteones, pero sí habrá personal el cual no permitirá el acceso”, dijo.





