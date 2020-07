Clausuran albercas del Campo 7-B, en Cuauhtémoc

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Mediante una acción efectuada en coordinación con elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y agentes de la Policía Seccional de Álvaro Obregón y en atención al cumplimiento del decreto de emergencia sanitaria, inspectores de Gobernación Municipal llevaron a cabo la clausura en las albercas Ojo Caliente, ubicadas en el Campo 7-B.

El personal encabezado por la jefa de gobernación, Ana María Olivas, acudió a realizar la verificación de la afluencia de personas en el lugar y dialogó con personal administrativo del establecimiento, donde determinó que el propietario incurrió en el no cumplimiento del decreto 083 párrafo décimo quinto en la no autorización para este tipo de establecimiento de actividad no esencial, por lo que se procedió a la clausura de las instalaciones.

El acto se argumentó mediante la documentación con fotos y dos testigos de Seguridad Pública de Álvaro Obregón.

El Gobierno Municipal de Cuauhtémoc solicita a propietarios de negocios cumplir con todos los lineamientos y las medidas necesarias dispuestas para contribuir en la seguridad sanitaria, a fin de evitar el incremento en casos de COVID-19.





