Clausuran fines de semana hasta 30 fiestas clandestinas en Guerrero

Cd. Guerrero, Chih.- El director de Seguridad Pública, Carlos Jaquez, informó que por fin de semana llegan a detectar hasta 30 “fiestas” clandestinas, durante los operativos que desde el jueves montan con el apoyo del Ministerio Público.

En las últimas semanas, los llamados por parte del Gobierno Municipal a través del alcalde Carlos Comadurán y el director de Desarrollo Social, Francisco Javier González, han sido constantes para solicitar a la población colaboren para evitar la propagación del virus.

Aunque a finales de la semana pasada se hablaba de manera oficial de unos 18 casos confirmados, Carlos Jáquez comentó que en realidad son una treintena de casos no oficiales, pues han detectado que la gente aunque tiene síntomas ya no acude al hospital.

En los llamados la autoridad municipal ha anunciado la implementación de operativos que, de acuerdo con Jáquez, son encabezados por Seguridad Pública y apoyados por el Ministerio Público y la Guardia Nacional.

Detalló que inician los operativos el jueves y concluye el domingo, donde una de las problemáticas es la alta circulación excesiva de vehículos, donde de manera amable piden a los tripulantes que si no andan realizando actividades esenciales se retiren de la calle.

Expuso que de 20 a 30 reuniones o fiestas clandestinas, familiares en domicilios, son detectadas durante el fin de semana, no solo en la cabecera municipal sino en comunidades, granjas y “ranchitos” aledaños, donde los elementos policiacos actúan para disuadirlas.

En las granjas han ubicado principalmente a jóvenes.

En todos los casos luego de la llamada de atención se retira, sin embargo en muchos de los casos las personas vuelven a juntarse, de igual manera los vehículos vuelven a las calles.

En ocasiones ha habido detenidos, sobre todo personas a las que previamente se les persuadió y que en una segunda ocasión han llegado a agredir a los oficiales.

De momento, subrayó, no han clausurado negocios particulares de tipo nocturno, los cuales necesariamente deben seguir cerrados, por lo que al parecer no han violentado las reglas como ha sucedido en Cuauhtémoc.

El Director de Seguridad Pública Municipal expuso que se atienden todos los reportes que llegan de la ciudadanía, arribando principalmente a casas, donde se aplica el protocolo de persuadir a los habitantes de que deben cuidarse y cuidar a todos.

Y es que a quienes más se ha insistido por parte del Gobierno Municipal en colaborar, es a los jóvenes, quienes en este momento tienen menos actividad por las restricciones que hay en las escuelas y los lugares a los que asisten regularmente, por lo que andan constantemente en la calle y llevan a cabo reuniones.

Los operativos en Guerrero continuarán mientras el semáforo naranja y el Gobierno Municipal lo determinen.