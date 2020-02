Cobran en Cuauhtémoc medidores de agua sin ponerlos

Cuauhtémoc, Chih.- Siguen las quejas por altos cobros por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, entre las inconformidades más comunes están de las que han comenzado a cobrar medidores sin siquiera colocarlos, así como también adultos mayores expresaron que les amagaron con no darles el descuento al que tiene derecho por edad, si no pagan el cambio del equipo.

Cada inicio de año, los adultos mayores deben acudir a realizar el trámite de petición para recibir un descuento por parte de la dependencia, sin embargo, este año al presentarse en la institución los recibieron con la noticia de que si no pagan un nuevo medidor, no se les concede dicho beneficio.

Mostraron los recibos que se recibieron en este periodo y en el cual aparece un cobro adicional de 95 pesos, que refiere “medidor”, como concepto, en una vivienda de la colonia CTM, sin embargo, en esa casa no han colocado nada.

La afectada, de nombre Manuela, cuyos apellidos se omiten por razones obvias, explicó que ella y su esposo, decidieron cambiar su medidor hace cerca de 5 años, por lo que explicaron a las autoridades de la JMAS que no había necesidad de cambiarlo y como respuesta les dijeron: “No es de que quieran, es para todos”, por lo que se sintió molesta, pero además le comentaron que si no aceptaba que pusieran el nuevo equipo, entonces no le daban el descuento.

De esta forma, pasó a pagar un promedio de 100 pesos mensuales (incluso menos) a 220 pesos, sin poder hacer nada para evitarlo.

Este caso, ocurrido en la colonia CTM, no es el único, por ello, organismos ciudadanos han hecho un llamado para que acudan a enlistarse y poder formular una eventual denuncia en contra de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Otras inconformidades son que los empleados de la JMAS al retirar el medidor viejo, se lo llevan, cuando no les pertenece, así como también denunciaron que no sirven, pues llegan a registrar hasta 2 mil pesos de consumo, lo que no corresponde con la realidad.

En el caso del sector comercial, las quejas también se han presentado por el incremento y cobro de 20 metros cúbicos, se usen o no en la zona de negocios, ante ello la Cámara Nacional de Comercio abrió sus puertas para recibir denuncias y poder proceder a un amparo legal en contra de la institución.

Al respecto, el presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Mario Anchondo Cuilty, ha declarado que ya turnó las quejas al Consejo Local de la JMAS, donde analizarán si se reduce o no el cobro a los inconformes, así como también ha expresado que fue una decisión acordada previamente y destaca que Cuauhtémoc paga el agua más barata del todo el estado.

