Colectiva Feminista Mayé pide a Gobierno apoyo real

Cuauhtémoc, Chih.- La Colectiva Feminista Mayé entregó un escrito a la administración municipal, en el que pide que se dé un real seguimiento al Instituto Municipal de las Mujeres, pues a más de un año de su creación, sigue sin tener un presupuesto y una visión con perspectiva de género.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

“Un año que la colectiva solicitó la creación del Instituto Municipal de las Mujeres de Cuauhtémoc, que hoy sigue siendo un espejismo, pues no es jurídicamente instituto, carece de presupuesto y de visión con perspectiva, Cabildo no le da seguimiento y en general el gobierno municipal no ha comprendido la importancia las políticas públicas en materia específica de los derechos de las niñas y mujeres de nuestro municipio. Seguiremos impulsando acciones. Hasta que la dignidad se haga costumbre. La igualdad se construye en colectiva”, publicó la organización en su sitio oficial.

El documento fue recibido y detalla, entre otros aspectos: Fundamentado en la necesidad de construir un municipio igualitario y donde la perspectiva de género sea un ámbito determinante en el trabajo municipal, nosotras la Colectiva Feminista Mayé, de Ciudad Cuauhtémoc, respaldada por la Alianza Feminista de CUU, la Escuela de Formación Feminista de Chihuahua, el Centro de Intervención en Crisis Alma Calma A.C., el Movimiento Igualitario Lgttti Chihuahuense por un Chihuahua Libre de Discriminación y dando seguimiento (cita los oficios) nos dirigimos a ustedes para proponer nuevamente y de carácter de urgente la Creación del Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

Te recomendamos: Ráfagas -Diputado y delegado, en disputa-Inegi, en aprietos -“Caballo” contra Covid-19 Local Cataloga Javier Corral como decepcionante el mensaje de AMLO