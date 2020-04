Combaten incendio entre Matachí y Guerrero

Cuauhtémoc, Chih.- El incendio entre Matachí y Guerrero continúa, informó el director de Protección Civil del municipio de Guerrero, Carlos Jáquez Bojórquez, quien destacó que ayer sumaron más personal para poder controlar el fuego que se ha extendido por más de un kilómetro y presumen comenzó por el efecto lupa con una botella de vidrio.

El funcionario expresó que iniciaron a trabajar desde el jueves de la semana pasada en el combate al fuego, sin embargo, el martes por la noche parecía haberse extinguido y el viento lo reavivó, por lo que fue necesario enviar más personal al lugar del incendio.

Jáquez Bojórquez dijo que el fuego inició entre los límites de Guerrero y Matachí por lo que trabajan de manera coordinada con las autoridades de aquella zona, así como con los comisariados ejidales de Tejolócachi y otros ejidos aledaños, cuyos habitantes participan tratando de contener el fuego.

Para las acciones de combate se formaron brigadas de 50 personas, entre Protección Civil y voluntarios de Tejolócachi y ejidos aledaños.

Las autoridades municipales han activado los procedimientos para controlar y liquidar el incendio, el cual se ha complicado debido al fuerte viento que hay en la zona.

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil de Guerrero han determinado que el fuego pudo comenzar debido a una botella de vidrio que causó el efecto lupa con el sol y debido a la falta de humedad en los pastizales y la hierba comenzó el fuego.

Cada año, en esta temporada, se registran los incendios forestales por lo que las autoridades piden a la ciudadanía hacer conciencia y no arrojar colillas de cigarro desde los automóviles, no dejar botellas y otros recipientes de vidrio en el campo, así como tampoco dejar fogatas encendidas, o bien, apagarlas correctamente antes de retirarse, es decir, arrojar tierra y agua, hasta asegurarse que las cenizas no reavivarán.





