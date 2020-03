Comercios y restaurantes siguen abiertos en Guerrero

Cd. Guerrero, Chih.- El alcalde Carlos Comadurán Amaya informó que los comercios siguen abiertos y en los restaurantes se tomó la medida de poner las mesas más separadas. No obstante, se ha exhortado a la población a no salir de sus hogares si no es necesario.

Agregó que lo que sí se suspende son los eventos masivos, así como las actividades del famoso “cuadro” en La Junta, donde acude mucha gente los sábados y domingos.

“Afortunadamente en esta zona no tenemos todavía detectado algún caso. Estamos muy pendientes de las comunidades, porque van a llegar muchos paisanos, por razones obvias, ya enviamos avisos a los 20 seccionales para que nos avisen de cualquier caso que se detecte, y de haber alguno tomaríamos medidas más drásticas”, expresó.

Comadurán sostuvo una reunión con funcionarios de la Presidencia y otra con encargados del Sector Salud, directores de escuela y productores, para estar todos en alerta, solicitando a la ciudadanía que no haga compras de pánico y que estén en calma.

Los jornaleros en las huertas y el personal de los empaques de manzana continúan laborando, pues de acuerdo con el alcalde, sólo en un caso extremo se cerrarían, pues de hacerlo en este momento se generaría un caos económico.

“De por sí no tenemos mucha venta de manzana. Mucha manzana se va a ir al jugo, porque no se vende”, indicó.

El presidente municipal dijo que de momento no han contemplado condonar algún impuesto.

“Por los medios de comunicación hay mucha sicosis en la gente, miedo. Tenemos que decirle a la gente que tenga calma. Hay que tener más fe en Dios. Ahorita en Guerrero la vida sigue normal”, mencionó.









