Compras de pánico por virus Covid-19

Cuauhtémoc.- El titular de Protección Civil Luis Fernando Rodríguez informó que se hizo un sondeo en la ciudad y ya hay compras de pánico por el coronavirus, pues se hizo un sondeo en empresas que surten equipo de seguridad y se agotaron los cubrebocas n95.

“La gente hizo compras de pánico, pero no tenemos de qué preocuparnos todavía. Tenemos que estar muy conscientes y bien informados. No toda la información que se genera en las redes sociales y en páginas no oficiales es cierta”, mencionó.

Expuso que si bien es cierto el coronavirus es una enfermedad contagiosa, más lo es la desinformación y la paranoia.

“El criterio principal que tenemos que tener en cuenta es: si viajé a Europa o Estados Unidos. Si partimos desde ese punto, si la persona se siente mal, pero no ha salido de su colonia ¿será candidato a tener coronavirus?, obviamente que no, tiene otro tipo de padecimiento, pero con la paranoia que hemos tenido lo vamos a asociar”, dijo.

Luis Fernando Rodríguez indicó que de momento podemos continuar con nuestras actividades normales, pero con las precauciones necesarias, como extremar la higiene en nuestras manos.

Recomendó a las personas enfermas, de algún resfrío o algo similar, utilizar cubrebocas, sin embargo no es necesario que todas las personas los porten.

Llamó a la población a acercarse a las instituciones oficiales como Protección Civil, la Secretaría de Salud, el Comité Municipal de Salud o los distintos hospitales, para recibir información adecuada.





