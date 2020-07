Con gasolina fiada, opera la Cruz Roja en Cuauhtémoc

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- 50 mil pesos mensuales gastan en combustible las ambulancias de la Cruz Roja Cuauhtémoc, y el 100% la reciben mediante crédito que de buena fe les otorga un empresario, quien incluso los espera tres o hasta cuatro meses para pagar.

La cancelación de la colecta anual por la contingencia, el incremento de atención de sintomáticos Covid y hasta 900 servicios al mes, han venido a complicar sus operaciones, pero no se rinde.

El consejero presidente de Cruz Roja Cuauhtémoc, Jorge Flores, expuso que no cuentan con recursos económicos y batallan para pagar el combustible y la nómina, por lo que de momento andan tocando las puertas de las empresas y de la Presidencia Municipal para conseguir recursos.

“No por ello hemos dejado de dar el servicio con la eficacia que se requiere y el apuro que hay ahorita de que llega la gente y no les podemos decir no ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, pidiendo fiado, hay una gasolinera que nos fía y ya después le pagaremos”, indicó.

Agregó que la nómina se cubrió hasta este mes gracias a un préstamo de la Delegación Estatal de Cruz Roja, sin embargo para agosto no hay recursos para pagar el sueldo de las 26 personas remuneradas.

“Lo que no puede parar es la nómina a la gente que está remunerada. El voluntario existe, pero muchas veces no está cuando lo necesitas. Llega la emergencia y no hay voluntarios ese día. Traigo dos ambulancias con dos ocupantes en cada turno. Aparte del Covid tenemos todo lo normal que nos lleva de 800 a 900 servicios al mes”, mencionó.

Expuso que la contingencia del Covid ha venido a ser trabajo extra que “nos ha venido a poner a trabajar ‘de a deveras’, con el corazón en la mano y el espíritu de humanidad”, sin poder decir no.

Jorge Flores comentó que la situación del Covid se agrava y los hospitales comienzan a saturarse.

Dijo que de momento en Cuauhtémoc la Cruz Roja cuenta con ambulancias suficientes. Hay cuatro en Manitoba, seis en Cuauhtémoc y una en Anáhuac, tres de las cuales están equipadas para pacientes Covid y una de estas es nueva.

Para el resto de las ambulancias cuentan con suficientes cápsulas presurizadoras para el traslado de pacientes sospechosos.

Afortunadamente, tienen suficientes mascarillas especiales, gogles, guantes e insumos para sanitizar.

Al momento son 40 los voluntarios de Cruz Roja en Cuauhtémoc, a quienes también se reconoce su labor en medio de esta crisis.





