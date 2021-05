Con una reja, maestra Yamile creó biblioteca en Rancho Blanco

Guerrero, Chih.- Yamile Andrea Domínguez Rascón es una maestra de 31 años de edad que lleva 10 años dando clases en el Telebachillerato 80114, en la comunidad de Rancho Blanco, en el seccional de Pichachic, en Guerrero.

Todos los días viaja desde San Juanito ya sea de rait, pagando camión o en su vehículo, para impartir materia.

Preocupada por la carencia de una biblioteca en Rancho Blanco, llenó una reja con 25 libros y comenzó a hacerla llegar a los hogares de la comunidad. “La caja de la sabiduría”, una pequeña biblioteca ambulante, estuvo a disposición por dos meses de niños, jóvenes y adultos, que le hacían llegar reportes de lo que habían leído.





Cortesía | Yamile Domínguez





“Circuló en toda la comunidad. En cada casa a la que pudiera llegar, las personas leían cuentos o libros, lo que eligieran y luego llenaban una ‘fichita’. Benefició a niños de preescolar, estudiantes de primaria, adolescentes, jóvenes y adultos”, explicó.

Yamile vio la oportunidad de participar en un concurso del subsistema de Telebachillerato, donde se propuso crear una biblioteca-ludoteca, que partió de la caja, ganando el primer lugar. Logró que la Presidenta Seccional de Pichachic le donara un salón, consiguió todo lo necesario para adecuarlo y ya le han donado 600 libros.

En los próximos días esta biblioteca-ludoteca abrirá sus puertas para toda la comunidad. De momento está desarrollando la logística para permitir el acceso con medidas sanitarias, para operar el préstamo de libros e incluso “prestar la llave a los alumnos para que vayan a investigar sus tareas”.

La Maestra explicó que el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAyT) lanzó el concurso donde convocó a presentar proyectos innovadores, enviando la propuesta de “La caja de la sabiduría” y su evolución a la biblioteca-ludoteca.

“La reijta decorada con libros empezó a viajar por Rancho Blanco y las comunidades cercanas. Me propuse que si me iba bien, me pondría como meta a mediano plazo el crear una ludoteca y una biblioteca en la escuela, con el apoyo de donaciones. Empecé a recabar libros, juegos y material didáctico, y todo lo que me pudiera ayudar para conformar el proyecto. Luego hablé con las autoridades de la comunidad y me dieron el salón, el cual mi familia me ayudó a limpiar y rehabilitar”, dijo.

La noticia de que ganó el concurso del SPAyT la recibió este viernes, lo que fue su regalo adelantado por el día del maestro.

“La biblioteca-ludoteca estará abierta a la población de diferentes rancherías, no solo para mi escuela. He recibido muchas donaciones de libros, tengo aproximadamente 600. Aquí no había biblioteca, no hay centros de esparcimiento. Se carece de señal y de internet, los estudiantes no tienen dónde investigar. Por eso impulsé este espacio, que no pretendo esté cerrado, sino que incluso esté a disposición por las tardes para que la gente venga a leer”, mencionó.

La maestra Yamile sigue recibiendo donaciones de libros y materiales. Los interesados en apoyarla, pueden comunicarse con ella a su celular (635) 117 1886.

