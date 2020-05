Convoca CBTA 90 a donar alimentos

Cuauhtémoc, Chih.- La comunidad del CBTA 90 lanza la convocatoria a los alumnos y maestros para que apoyen una colecta de alimentos, que será convertida en despensas, las cuales se harán llegar a los jóvenes que tienen mayores carencias de la institución.

El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 90, a través de sus clubes cívicos, culturales, académicos y deportivos estarán encabezando una colecta de alimentos no perecederos, con la finalidad de armar colectas para ayudar a las familias más vulnerables del instituto educativo.

Será este viernes 15 de mayo cuando personal del CBTA 90 se instale en el acceso principal al plantel, aplicando las medidas de sanidad pertinentes; para que desde los vehículos de todas las personas que lleguen a dar su donativo no tengan que bajarse del mismo, y así hacer la fluidez del movimiento.

De este modo, se pide a las y los interesados en ayudar en este proyecto lo siguiente:

-Llevar alimentos no perecederos.

-Desinfectar los productos antes de ser entregados.

-Usar cubrebocas al momento de la entrega de los mismos.

Los artículos habrán de ser recibidos este próximo viernes 15, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en las instalaciones del CBTA 90, ubicadas sobre el bulevar Jorge Castillo Cabrera, a unos metros del edificio municipal "Fernando Suárez Coello".





