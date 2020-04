Cuidarán que albergues de jornaleros no se saturen

Cuauhtémoc, Chih.- El presidente de la Asociación de Manzaneros, Alejandro Bordas, informó que como parte de las instrucciones giradas por la Secretaría del Trabajo cuidarán que no se saturen los albergues para jornaleros que tienen en las huertas.

En un inicio se manejó que el encuentro sería con la secretaria Ana Herrera, pero finalmente se dio con un representante de ella, quien abordó el tema de los jornaleros con motivo del deshoje, con los representantes de los manzaneros de la región.

Bordas comentó que los centinelas o encargados de los jornaleros vigilarán si presentan síntomas de coronavirus Covid-19 para tomar inmediatamente cartas en el asunto llamando al Sector Salud.

Mencionó que es probable que para evitar la saturación de los albergues, algunos jornaleros tendrán que alojarse en otros sitios de la ciudad, quienes deberán organizarse y rentar.

Lo anterior a fin de cuidar la sana distancia, lo que también se procurará al momento de trasladarlos a las huertas.

Comentó que en las huertas no habrá problema para mantener separados a unos de otros, por el amplio espacio de las mismas, razón por la que de momento no se contempla contratar a menos jornaleros, no obstante la cantidad dependerá de la cosecha que se prevea para el futuro.

A Cuauhtémoc arriban cada año miles de personas para laborar en las huertas, de varios puntos del estado y del país. Muchas de ellas de origen indígena, quienes aprovechan la oportunidad del digno salario diario que se ofrece por el trabajo por parte de los productores.

No obstante, este año se evitarán las aglomeraciones entre ellos y se promoverá y procurará la higiene con motivo de la contingencia.

