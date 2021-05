Cuidémonos como si semáforo fuera rojo: Alcalde de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- El alcalde Romeo Morales comentó que es acertado el cambio a semáforo amarillo, en particular por la baja de contagios en este municipio, sin embargo pidió a la población “seguirse cuidando como si estuviéramos en rojo”.

Expuso que el exceso de confianza ha provocado la oleada de infectados de forma agresiva, por lo que es indispensable acatar las medidas sanitarias aunque ya las personas de 50 años en adelante hayan recibido una o dos dosis de la vacuna.

“Tenemos que apegarnos a las indicaciones del Gobierno del Estado y al reglamento de la semaforización. Las cifras de Covid han disminuido en forma importante. A toda la ciudadanía le pido que siga usando el cubrebocas. La curva de contagios no es horizontal, tiene sus altas y bajas”, dijo.

Al cuestionarle qué provocó el último repunte en Cuauhtémoc, expuso que el exceso de confianza y no seguir los lineamientos de la Secretaría de Salud; “si no nos cuidamos, no cuidamos a los demás: a nuestra familia a nuestros hijos. Cada padre de familia es responsable de la salud de los suyos”.

Romeo Morales subrayó que hubo estados que pasaron de verde a amarillo y tuvieron que suspender la educación asistida, lo que no se desea pase en este municipio y el estado.

Comentó que será necesario que las escuelas cuenten con el gel antibacterial y los niños traigan de forma permanente el cubrebocas, por lo que es necesario que padres y profesores colaboren en esas medidas precautorias.

“En estas fechas los contagios van a la baja, efectivamente están las campañas y la votación, y pese a eso están a la baja. Cuando la gente acuda a las urnas debe cuidarse”, indicó.