Dan primer pago de Sembrando Vida a 12 municipios serranos

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El delegado de la Región 02 en Chihuahua, del Gobierno Federal, Óscar Leos, informó que 16 mil trabajadores del programa Sembrando Vida, en los 12 municipios de la zona serrana, ya recibieron el primer pago de 5 mil pesos mensuales que recibirán durante 5 años.

Ante las críticas de que el programa no ha llegado a Chihuahua y los comentarios a nivel nacional de que no está cumpliendo con su propósito, Leos explicó que hay inconformidades porque se ha tratado de manera directa con la gente y no con intermediarios como Tomás Ruíz, del Consejo Supremo de la Tarahumara.

“Ya se les hizo el primer pago a los operadores en los 12 municipios que abarca la Sierra Tarahumara. Además los jóvenes que estén participando en ayudar a la siembra y agricultura de los árboles, entraron al programa de becas de Jóvenes Construyendo el Futuro con un salario mínimo mensual”, dijo.

Se trata de un primer pago que comenzó a dispersarse con la visita de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores y la subsecretaria Ariadna Montiel, el mes pasado al estado.

Al punto de vista de Leos “es imposible que haya una población indígena inconforme”, porque aunado a Sembrando Vida hay otros programas que la benefician, como el apoyo de producción para el bienestar, que consiste en mil 600 pesos por hectárea para semilla y fertilizante, así como la incorporación de todas las madres indígenas que tienen hijos entre cero y cuatro años a la pensión para el bienestar.

En días pasados Tomás Ruíz dijo a este medio de comunicación que Sembrando Vida era “todo un simulacro” y que si el delegado Juan Carlos Loera de la Rosa no cumplía con los acuerdos que incluso les firmó en un convenio, a mediados de este mes comenzarían a tomar represalias como tomar las oficinas de la Secretaría del Bienestar.

Además aseguró que los indígenas pasan en este momento por una precaria economía que no interesa a los gobiernos locales.

Ante dicho posicionamiento, Óscar Leos, mencionó: “está acostumbrado a decir que tiene una representación, que yo la pongo en duda. Él quiere que todo sea a través de asambleas que el convoque y eso no va a ser posible”.





