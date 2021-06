Debe cerrarse frontera a "chuecos": Coparmex Cuauhtémoc

El presidente de Coparmex Cuauhtémoc, Luis Pineda, sostuvo que el anuncio hecho por el Presidente de la República sobre la regularización de “chuecos” en Baja California, fue dirigido exclusivamente a ese estado y lo calificó como una estrategia política.

En lo que corresponde a Chihuahua y particularmente Cuauhtémoc, donde proliferan los vehículos de procedencia extranjera, se pronunció porque el próximo Gobierno Estatal tenga una coordinación real con la Federación para detener el paso de dichas unidades cerrando la frontera.

Pineda mencionó que el contexto de Baja California incluye que a ese estado se destinaron 1.3 millones de vacunas, a lo que se suma el anuncio de la regularización, lo que pudiera significar una preferencia de Andrés Manuel López Obrador por entidades gobernadas por Morena.

Subrayó que hay regulaciones, tratados, estatutos del T-mec, que van por encima de la Constitución, reglas que se violentan al permitir el ingreso de “chuecos” al país.

Se pronunció porque en Chihuahua el próximo Gobierno Estatal rompa la ilegalidad y acabe con el contrabando de los vehículos, pues de proceder una regularización “se regularía lo ilegal, pues hoy se regularizarían vehículos y mañana seguirían entrando”.

Luis Pineda comentó que con la incorporación de la Sedena a las aduanas podría darse un plan integrado y preventivo para situaciones con esta.

“Vemos un sinfín de ofertas de vehículos que no sabes qué antecedentes tienen, que están merced de personas que de buena fe pueden adquirirlos. Algunos son robados en su lugar de origen, otros son unidades que fueron reparadas pero no tienen las medidas de seguridad, ya no son seguros para transitar; y una serie de vicisitudes que no vienen a la mente de los compradores. De alguna manera compiten con vehículos de procedencia nacional, seminuevos”, externó.