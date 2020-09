Delegado federal asegura que rarámuris de la marcha sí reciben apoyo

Cuauhtémoc, Chih.- El delegado de los programas federales, Juan Carlos Loera de la Rosa, envió un comunicado de prensa, en el que asegura que muchos de los rarámuri que van en la marcha, sí reciben apoyo y destacó que es injusto que exijan ayuda al Gobierno de la República.

En el escrito que envió detalla:

Con documentos en mano, el Delegado Estatal de los Programas de Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa comprobó frente a los rarámuris que marchan a la capital del estado que ya reciben los recursos de los Programas Sembrando Vida y Adulto Mayor.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Loera De la Rosa se acercó ayer al albergue del DIF en esta ciudad donde pernoctaron aproximadamente 40 tarahumaras en un alto a la marcha en la que participan para exigir al Gobierno Federal que los apoye con recursos de los Programas Integrales de Desarrollo, sobre todo en materia de trabajo.

La intención era hablar con cada uno de los participantes en la marcha para verificar que efectivamente estuvieran ajenos a los programas del Gobierno Federal, pero se encontró que al menos 10 de ellos ya estaban recibiendo recursos de programas como sembrando Vida y Pensión para las Personas Adultas Mayores.

“No considero justo que estén marchando para exigir al Gobierno Federal que los apoye, cuando aquí les puedo comprobar, con documentos, que ya reciben apoyos. A quienes todavía no son beneficiarios los vamos a asesorar para que cumplan con todos los requisitos y reciban los apoyos”, les dijo.

Explicó que, por ejemplo, todos aquellos que carecen de credencial de elector, requisito indispensable para registrarse en los programas, o el acta de nacimiento, la CURP, etc. se les ayudará para que estén en condiciones de registrarse.

Loera fue nombrando a quienes, de los ahí presentes, ya están registrados en algún programa y cada uno fue reconociendo que ya reciben apoyos, incluso de manera adelantada, en apoyo ante la crisis económica que ha ocasionado la pandemia del Covid 19.

“Isidro, tú que eres uno de los líderes ¿ya estás registrado en el programa Sembrando Vida y acabas de recibir 13 mil 500 pesos al igual que tu hijo?”, Preguntó Loera y la respuesta fue en sentido afirmativo, al igual que en otros casos.

Incluso al supuesto líder de la marcha, Luis Carlos González Fierro, ausente en esos momentos, le fue aprobado un proyecto para abrir un taller de cerámica en Sisoguichi para elaborar artesanías. Recibió 124 mil pesos del Programa Fomento a la Economía Social (FES).

Presente en el albergue, el Delegado del Consejo Supremo de la Tarahumara, Ignacio Madera Felipe, aseguró que para los rarámuris es ilegal la intervención de chabochis en sus asuntos. Lo anterior en referencia a la presencia de Aldo Loya, residente del Municipio de Namiquipa, quien no pertenece a su etnia y ayer intentó evitar que el delegado federal se entrevistara con los indígenas, lo cual no ocurrió.

Sin embargo, Loya impidió que a las personas que solo hablan la lengua originaria se les tradujera lo que estaba explicando Loera De la Rosa.

Luego de platicar con Loera, algunos de los participantes decidieron renunciar a la marcha y regresar a sus lugares de origen. Tal es el caso de Flor Bejarano, quien dijo que efectivamente la gente en la sierra está recibiendo apoyos de parte del Gobierno de México como nunca antes en la historia.

“Yo no entiendo por qué hacen esto, nosotros no queremos renuncia del delegado ni protestar contra el Gobierno del presidente AMLO, nosotros nos unimos porque nos dijeron que íbamos a buscar más apoyos, para la gente que aún no tiene, pero no es cierto que no nos estén apoyando, apoyos hay muchos y la gente está muy agradecida”, aseguró.

El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado como nunca apoyos para las comunidades de la región a través del Programa Integral de la Sierra Tarahumara, donde al menos un integrante de las 137 mil 484 familias que habitan esa zona está inscrito en los Programas para el Desarrollo, con una inversión de 2 mil 482 millones 796 mil 795 pesos, dijo Juan Carlos Loera de la Rosa.

“En el Gobierno de la Cuarta Transformación respetamos la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas; para nosotros los pueblos originarios son prioridad y de eso hay demasiada evidencia. Somos un gobierno territorial, yo personalmente he recorrido cientos de comunidades de la sierra, he ido a lugares en los que otras esferas de gobierno han estado, y están, totalmente ausentes, qué casualidad que a ellos nadie les reclame. Pero nosotros vamos a seguir nuestro plan para dignificar a las etnias y llevarles mejores condiciones de Bienestar”, expresó Loera de la Rosa.

Foto: Cortesía La Patrona Radio

En el orden que se envían los nombres de quienes ahí aparecen son los siguientes:

1.María Rogelia Ortega Mancinas

2.Jesusita Caballero López

3.Isidro Rodríguez Martínez

4.Quirino Cruz Ortega

5.Servando Ortega Catarino

6.Herminia Jesucita Rodríguez

7.Gabino Zavala Juárez

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL

1.Gabino Zavala Juárez (se incluyen algunos documentos)

2.María Elena Ontiveros Espino

Te recomendamos:

Local

Noroeste