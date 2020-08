Demandará municipio de Madera a TELMEX y TELCEL por fallas en el servicio

Cuauhtémoc, Chih.- El alcalde Jaime Torres Varela, presidente de Madera, expresó que analizan formular una demanda en contra de las empresas Telmex y Telcel, por el pésimo servicio que ofrecen a la comunidad, la cual se ve afectada por altos cobros, fallas en el suministro y una actitud omisa por parte de ambas instancias.

Al igual que sucede en Bocoyna, por denuncia de la unión de comerciantes de San Juanito, en Madera, los usuarios de estos servicios se han quejado durante mucho tiempo, sin éxito, pues la repuesta siempre es que atenderán el problema y el resultado es el mismo.

Jaime Torres explicó que “es uno de los temas que hemos venido tocando en Madera, el caso de la telefonía tanto de Telmex, como de Telcel, hemos tenido pláticas con los directivos de ambas empresas desde hace años, para que mejoren el servicio que puntualmente pagamos como usuarios”, comentó el presidente.

Aunque insistió en que se ha privilegiado el diálogo con las empresas, a través de reiteradas solicitudes tanto de la presidencia municipal, como de Cámara de Comercio y particulares, acerca del servicio deficiente en Madera, “nos han dado largas, personalmente he estado en pláticas con el gerente regional en donde nos dice que: para la próxima semana, ay se van a comunicar. Y nos dan esas largas”.

La problemática tiene 4 años, destaca el alcalde Jaime Torres, quien ha decidido ir más allá y analizar la posibilidad de denunciar a ambas empresas por las fallas, pues no es justo que los usuarios paguen, de manera puntual por un servicio que no se ofrece de manera regular y de calidad.

“Considero que ya es algo que no nos van a resolver, entonces, la siguiente vía es elaborar una demanda, bien sustentada, con el apoyo de la ciudadanía, para exigir, ya no para solicitar, exigir que nos den el servicio que nos están cobrando, pero que no nos están dando como debe ser”.

Para ello, afirmó Torres Varela, contratarán a un bufete de abogados especializados en la materia que se encarguen de llevar el caso en contra de las empresas, “el medio de diálogo ya se agotó”, explicó el alcalde.

La problemática de mal servicio ha sido una queja constante por parte de los habitantes de diferentes municipios de la región serrana, al igual que Madera, en la zona de Bocoyna, desde hace semanas que comerciantes y particulares de San Juanito, el seccional más grande, se quejan de la misma situación: baja velocidad del internet, fallas y altos cobros.

Hay pocas comunidades que cuentan con este tipo de servicio en la zona, la estabilidad de las conexiones es mala en gran parte de la región, las fallas por parte de las compañías son constantes y las quejas, pese a que se presentan ante las autoridades correspondientes o se hacen ante las empresas, difícilmente encuentran solución.

