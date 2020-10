Denuncian cobro de agua por parte de las pipas de la JMAS

Cuauhtémoc, Chih. - Usuarios de pipas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, denunciaron que algunos operadores cobran el agua, lo que está prohibido pues de trata de un servicio destinado a mejorar las condiciones en las zonas donde se presenta la escasez de líquido. Mario Anchondo Cuilty destacó que si un trabajador de la dependencia incurre en esta práctica será despedido y también pidió a los usuarios no ofrecer dinero a los empleados.

El servicio de pipas de agua en viviendas donde hay limitación es gratuito recordó el funcionario, quien pidió a la gente no ofrecerles dinero a los choferes, pues eso puede constituirse en un acto de corrupción y no es correcto, pues esto no tiene costo.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Vecinos de la zona de la colonia República, expresaron que algunos operadores, no todos, llenan los tinacos, pero al pedirle que les llenen tambos extra para poder abastecer las necesidades les han cobrado, por lo que habrán de poner la queja ante el titular de la dependencia.

Anchondo Cuilty dijo que de ninguna manera es permitido hacer este tipo de cobros y dijo que en caso de poder probar que se hace esta petición por parte de empleados de la JMAS, se procederá al despido del empleado que lo haga.

Desde hace meses, algunos sectores de la población padecen la escasez del líquido, el 2020 ha sido muy seco y el abuso del recurso para la cuestión agrícola, ha favorecido que se agudice el problema, pues Cuauhtémoc abastece de agua a la comunidad del subsuelo y éste, se considera el tercer acuífero más sobreexplotado de México.

Reiteró que por ningún motivo habrán de tolerar acciones de corrupción y que cualquier anomalía debe ser denunciada, para ello, pide a los usuarios afectados que acudan con el de forma personal para darles atención a sus quejas, con la seguridad de que serán resueltas.

Finalmente, el funcionario estatal aseguró que el servicio de pipas está disponible de manera gratuita para la comunidad que lo necesite, desde luego, está orientado a quienes sufren de escasez de recurso en sus hogares, mientras logran darle solución a la problemática de falta de agua en la ciudad.