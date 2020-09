Descarta Obed Lara unirse a Encuentro Solidario, tras expulsión de Encuentro Social

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Luego del anuncio a nivel estatal de la expulsión del diputado Obed Lara Chávez del Partido Encuentro Social, compartió que de momento descarta unirse al nuevo Partido Encuentro Solidario o a alguna otra institución política, y se concentrará en el trabajo legislativo.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

El legislador por el Distrito 14, conformado por los municipios de Cuauhtémoc y Riva Palacio, mencionó que en realidad todos los que en un momento determinado pertenecieron al Partido Encuentro Social, dejaron de ser parte al momento que la institución política desapareció.

Fue en la ciudad de Chihuahua donde representantes de Encuentro Social anunciaron la expulsión de Lara Chávez y él se enteró a través de una transmisión. Noroeste Por fin, se reúnen Delegado del Imss y Alcalde de Cuauhtémoc

Expuso que Encuentro Solidario definitivamente es otro partido donde una parte de Encuentro Social se formalizó y conforman el nuevo PES, e incluso él ayudó en la asamblea que se realizó en Cuauhtémoc para el nuevo partido.

“En ningún momento he sido delegado ni dirigente de ese partido. Me queda muy claro que tengo que seguir trabajando en lo que yo creo, en lo que yo considero. Les deseo que les vaya muy bien, no quisiera tener ni enfrentamientos ni broncas ni problemas de ninguna especie por lo que expresan”, dijo.

Agregó que la expulsión probablemente obedezca a que el partido que entra en funciones aunque también es PES, es otro.

Expresó que es muy difícil que él considere sumarse al Partido Encuentro Solidario, pues antes de que los representantes de Chihuahua se expresaran de la forma que lo hicieron, hubieran podido dialogar y llegar a un acuerdo.

“Considerarlo sería como mentirle a la ciudadanía sobre algo que puede o no ser, porque el dirigente estatal expresó que no somos bien recibidos ahí”, mencionó. Local Han entregado más de 800 millones de pesos en apoyos

Obed Lara Chávez cuenta con una trayectoria política reconocida en Cuauhtémoc, pues anteriormente formó parte del PRI y ganó la elección en 2018 representando al Encuentro Social, pero en fórmula con Morena.

Es un hecho que no abandonaría su carrera política, por lo que se le cuestionó si consideraría volver al PRI o integrarse a otro partido político, o bien buscar alguna candidatura por la vía independiente para el proceso electoral 2021.

“Cuando Dios me abrió puertas para estar donde estoy trabajando, mi compromiso es sacar adelante todo esto que me corresponde, así como lo he hecho en las diferentes instituciones o dependencias donde se me ha invitado a trabajar”, expuso.

Mencionó que de momento no puede estar mencionando en cosas que pudiera cambiar o mover en su propio beneficio, y a su punto de vista lo que conviene a los actores políticos es ser firmes en lo que quieren, y llegado el momento “Dios abrirá puertas”.