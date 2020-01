Descubren vestigios de túneles en Santo Tomás

Cuauhtémoc, Chih.- Luego de que en el pasado mes de noviembre se registrara un socavón en la comunidad de Santo Tomás, municipio de Guerrero, historiadores locales dieron aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que verificó el hallazgo, pero aún no se ha asignado personal para trabajar ahí. El director del museo Comunitario, Fernando Peña, destacó que, se cree, pudieran ser rastros de una iglesia, que, según registros antiguos, fue erigida en el siglo XVIII.

El historiador informó que fue en noviembre cuando se registró el hundimiento en el Centro de la comunidad, con una profundidad entre dos y medio a tres metros, en lo que se alcanza a ver, parece ser una cueva, en la que también se aprecian lápidas.

Para no ocasionar daños, destacó el museólogo, optaron por no mover nada y llamar al INAH. Acudieron especialistas que verificaron la zona y expresaron que por ahora no se realizarán trabajos en este punto, la respuesta del historiador fue en el sentido de que no taparan el hallazgo para poder realizar un registro.

Fernando Peña comenta que, en este punto, según la historia, existía el primer templo construido en el siglo XVIII, en la región de Santo Tomás, por parte de los primeros colonizadores, sin embargo, también se sabe que éste fue destruido y quemado por los apaches.

Luego del socavón, se cree que en la parte baja pudiera estar lo que en algún tiempo pudo ser el altar de dicha iglesia.

A los lados, explicó Fernando Peña, se observan una especie de túneles, sin embargo, hasta no descender, de forma segura y con ayuda de especialistas se podrá confirmar el hallazgo en su totalidad.





