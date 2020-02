Desiste empresa de invertir en el relleno sanitario

Cuauhtémoc.- Aunque el 5 de febrero se anunció que de manera provisional se suspendería por 90 días el convenio de concesión del relleno sanitario, debido a los procesos iniciados por el IEE y la ASE, se dio a conocer que el consorcio denominado Corporativo Ambiental DKDA SA de CV y KEF Exponential SAPI de CV, ganador de la licitación, decidió desistir de invertir en este proyecto.

El secretario del Ayuntamiento Héctor Barraza dio lectura a un documento enviado por la empresa con sede en Cuautla, Morelos, durante una sesión de Cabildo realizada en el seccional de Lázaro Cárdenas.

“Hoy no existen las condiciones para llevar a cabo la prestación del servicio, por lo que al no poder la Administración Municipal garantizarnos con certeza la inversión, decidimos no continuar con el proyecto”, leyó.

Sin embargo, debido a que el basurero municipal se localiza en el ejido Ciénega de Castillo, en un terreno que los ejidatarios han rentado por más de 30 años al Municipio de Cuauhtémoc, KEF Exponential dijo esperar tener una mesa de trabajo con ellos “para poder atender el tema ambiental y de salud del propio ejido”.

En el documento firmado por Jorge Dada Guerrero, representante de KEF, con fecha 12 de febrero de 2020, se subraya que no hay las condiciones políticas ni sociales para aplicar una inversión de 130 millones de pesos para la instalación de un relleno sanitario, en un proyecto que incluyó la recolección, traslado y disposición final de la basura.

Dicho proceso quedó aprobado dentro de la Ley de Ingresos 2020, en sesión de Cabildo del 27 de noviembre de 2019, por lo que en una próxima sesión los regidores cancelarán el título de concesión otorgado.

Cabe mencionar que un grupo ciudadano conformado por integrantes de organizaciones y diversos partidos políticos, así como Cuauhtémoc Unido y Cuauhtémoc Plural, éste último de reciente creación, realizaron diversos pronunciamientos en contra de un relleno sanitario privado, cuya concesión fue ganada por el consorcio KEF, quien fue la única empresa participante.

Argumentaron falta de transparencia y reprocharon que la anterior Administración Municipal había dejado un terreno en las condiciones necesarias para establecer un relleno sanitario, en la zona del municipio de Guerrero, mismo que contaba con todos los estudios y adecuaciones para su construcción, sin embargo fue vendido por el actual Gobierno de Cuauhtémoc.

Lo anterior derivó en una solicitud de ciudadanos de Cuauhtémoc al Instituto Estatal Electoral para que se llevara a cabo un plebiscito y la gente decidiera si quería o no que la empresa KEF tomara el proyecto, gestión que iba viento en popa. Así mismo, el Congreso del Estado y el Sistema Estatal Anticorrupción solicitaron una auditoría del proceso a la Auditoría Superior del Estado, acudiendo a esa instancia el propio secretario Héctor Barraza con toda la documentación necesaria para que se llevara a cabo.

El Municipio y KEF anunciaron el 5 de febrero que esperarían 90 días para que el IEE y la ASE realizaran su trabajo, manifestando confianza en dichas instituciones, no obstante KEF cambió de parecer, sin embargo al expresar su intención de continuar el diálogo con los ejidatarios de Ciénega de Castillo, existe la posibilidad de que sí se establezcan en Cuauhtémoc pero desligados de un proceso gubernamental.





