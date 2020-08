Destituyen a Vocal Ejecutivo del INE en séptimo distrito

Cuauhtémoc, Chih.- El abogado Benito Abraham Orozco Andrade, informó, mediante carta abierta a los medios de comunicación, que fue retirado de su cargo como Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, en un procedimiento que calificó de engañoso, por lo que procederá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tableta o computadora, da clic para suscribirte, primer mes gratis

A continuación la carta:

Estimadas y estimados compañeros de los medios de comunicación:





Después de estar casi 19 años laborando en la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Chihuahua, con cabecera en ciudad Cuauhtémoc, de los cuales los primeros 7 años lo hice como Vocal Secretario y los restantes como Vocal Ejecutivo, tengo que ausentarme de la institución sin saber hasta el momento si será de forma temporal o definitiva.





El pasado viernes 7 de agosto, mediante engaños para que estuviera presente en la oficina -aún y cuando en el INE no se están realizando actividades presenciales, salvo los Módulos de Atención Ciudadana-, el Delegado Estatal, Alejandro de Jesús Scherman Leaño, me convocó supuestamente para revisar algunas actividades inherentes a mi cargo, sin embargo, a la hora fijada para ello, se presentaron otros funcionarios de la Junta Local Ejecutiva de Chihuahua, quienes me notificaron una resolución de Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, en la que ordenaba mi destitución.





Una determinación sumamente absurda, desproporcionada y revanchista, si consideramos que por verdaderas nimiedades que en la resolución, burda y tendenciosamente las ligan con las actividades que he venido encabezando en el país como Coordinador General de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (CNTTINE), sobre todo denunciando el régimen represivo que se vive al interior de la institución en contra de quienes ahí laboran.





Queda mi defensa en un siguiente momento ante el propio INE con un recurso de inconformidad (pues además son juez y parte), y anticipando que seguramente no van a cambiar la sanción impuesta, me quedará la instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde los asuntos laborales tienen un manejo muy diferente y, como lo han manifestado algunas personas que han conocido de mi asunto y que se especializan en derecho laboral, son imputaciones sin fundamento, con una sanción exageradamente desproporcionada (en el supuesto de que se hubiere cometido alguna falta).





Por lo pronto, quiero agradecerles todas las inmerecidas atenciones que en estos años tuvieron hacia mí, derivando incluso con muchos de ustedes una relación que bien se puede decir es de amistad. Mi reconocimiento y admiración por el profesionalismo que siempre han mostrado, y mis mejores deseos para ustedes y para sus respectivas familias.





Me llevo en el corazón muchos recuerdos y afectos, de tanta y tanta gente de diferentes ámbitos de una región a la que considero mi tierra adoptiva, pues no puedo sino únicamente referir buenas vivencias y los brazos abiertos de su gente noble.





Les envío un fuerte abrazo con el respeto, la consideración y el afecto de siempre, poniéndome a sus amables órdenes para lo que les pueda servir.









Cordialmente









Benito Abraham Orozco Andrade









Te puede interesar:

Local Organiza Municipio concurso de recetas para festejar a abuelos

Local Mañana publicará UACH resultados de CENEVAL

Noroeste Más de 900 familias logran cosechar sus propios alimentos