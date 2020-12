Discapacidad es “distinta capacidad”, no disminuida: Aarón Acosta

Cd. Guerrero, Chih.- El motivador chihuahuense Aarón Acosta hizo un llamado a no etiquetar a las personas con discapacidad como si se tratara de gente con “disminuida capacidad” y argumentó que en realidad se trata de individuos con una “distinta capacidad”. Aseguró que las personas especiales no son a las que les falta algo, sino quienes son ellas mismas con sus aciertos y errores. “Yo no tengo extremidades pero no pretendo ser alguien que no soy”.

El DIF Municipal de Guerrero convocó a personas con discapacidad a una charla con Aarón Acosta quien explicó su experiencia de vida al tener que sufrir al amputación de sus manos y pies a finales de 1997, y cómo fue proceso a partir de lo que él dice que fue el primer día de su nueva vida.

El hombre con más de 123 mil seguidores en Facebook y casi 820 mil en TikTok, quien ha dado conferencias multitudinarias en todo México, habló con la misma pasión y carisma ante un pequeño grupo de personas en esta ciudad. La mayoría de ellas con alguna capacidad diferente.

Les expresó que una vez que se sufre algún accidente que cambia totalmente la vida, se espera que todo sea como antes, no obstante es posible que “sea mejor”, porque en gran medida todo depende de la percepción, el valorar las cosas y confiar en sí mismo, porque una vez que salimos de la zona de confort descubrimos de lo que somos capaces.

“Cuando te falta una función sobresalen las demás. Las personas ciegas, por ejemplo, tienen un oído que ‘carambas’. Si tu lo quieres la vida te compensa en muchas cosas cuando te atreves a buscarlo, pero hay que ser inteligentes para verlo. No requerimos algo de afuera para que las cosas sean como antes, sino algo de adentro. Empiezas a ver la vida de otra manera”, manifestó.

