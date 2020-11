Distribuye Coparmex cubre bocas en la zona centro de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- La Coparmex delegación Cuauhtémoc, realizó la entrega de cubre bocas en la zona centro de la comunidad, con el interés de facilitar a la población contar con la mascarilla para prevenir el contagio por COVID-19.

Yazmín Salazar, directora de Coparmex Cuauhtémoc, expresó que tras el repunte que se registró en la comunidad, decidieron salir a la calle y ofrecer este artículo de uso personal a población abierta, en espera de poder facilitarles la mascarilla a quien debe salir de su hogar y exponerse.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Afirmó que la mayor parte de la gente que observaron traía su cubre bocas, lo cual es una buena señal de que se está tomando conciencia de la necesidad de usar esta prenda.

La entrega de cubre bocas se realizó en la parada de autobuses de la calle Tercera. La idea es saber si este programa es bien visto por los ciudadanos y de esta forma, poder abarcar otros espacios públicos de la comunidad.

Recientes estudios han analizado la eficiencia y utilidad de los cubrebocas como método para mitigar la transmisión del virus causante de la Covid-19.

Foto: Cortesía | Coparmex Cuauhtémoc

Uno de ellos, titulado Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of CIVD-19, realizado por R. Zhang, Y. Li, A. Zhang, Y. Wang y M. Molina; se analizó la tendencia del número de infecciones en tres países (China, Italia y Estados Unidos) y el impacto de las prácticas preventivas implementadas en ellos.

De acuerdo con el Grupo de Análisis Epidemiológico COVID-19 de la UNAM, el estudio muestra que la disminución de contagios en una comunidad se logra hasta que se implementa el uso obligatorio, continuado y masivo del cubrebocas.

Además, las intervenciones de prevención deben incluir el distanciamiento, la higiene y la responsabilidad social.

Con el uso adecuado y masivo del cubrebocas se evita la circulación del virus entre las personas que coinciden en un espacio público, lo cual lo convierte en una herramienta fundamental para evitar el contagio.

Por lo anterior, COPARMEX Cuauhtémoc, hizo un llamado a implementar el uso correcto y masivo del cubrebocas para disminuir el número de contagios, además de reforzar el resto de las recomendaciones.

Si bien la epidemia por COVID-19 seguirá ocasionando contagios durante los próximos meses, la velocidad de transmisión dependerá del uso correcto y masivo del cubrebocas.

Te recomendamos:

Local

Local