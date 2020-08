Dos suicidios más en un solo día

Cuauhtémoc, Chih.- En las últimas horas se han registrado dos muertes más por suicidio, llegando a los 56 casos en lo que va del 2020, en los 19 municipios de la región. Durante la última semana, fueron 6 decesos por esta causa.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

En las pasadas horas, se informó sobre dos muertes, ambos varones, uno en la Junta y otro más aquí en Cuauhtémoc, éste último tenía 25 años y era vecino del fraccionamiento Villas San Miguel, mientras que, del hombre fallecido en el seccional de Guerrero, no se especifica edad, solo que se trataba de un mecánico que tenía su taller, en aquella población.

En 2019, al cierre del mes de agosto, sumaban 51 personas fallecidas por suicidio. En este 2020, a una semana de que concluya, ya se ha superado la estadística. Siendo, principalmente jóvenes, varones, la mayoría, los que toman la fatal determinación.

Los casos recientes, son dos mujeres, y 4 varones, las edades van de los 18 años y menores de 30, según se observa en la estadística, sin embargo, hay casos de personas hasta de 90 años que se han presentado en este 2020.

La mayor parte de los suicidas recurren a la asfixia por suspensión, arma de fuego en segundo término y la intoxicación con alguna sustancia como tercera opción.

Sobre las causas, Maclén de la Rosa, Coordinador de Salud Mental de la IV Jurisdicción Sanitaria, con sede en Cuauhtémoc, explica que es multifactorial, pues quien llega al suicidio, atraviesa primero por un problema de salud, usualmente depresión de forma recurrente y por periodos prolongados, que le hacen tener ideación suicida.

Por ello, reiteró, es importante que las personas sepan detectar las manifestaciones de una posible tendencia, señales que se presentan previos a un intento por quitarse la vida y que son llamadas de auxilio que pide alguien que está en peligro.

Dejar de interesarse por las actividades cotidianas, aislarse o dejar de hacer las cosas que le gustan, son síntomas de cuidado, así como expresiones recurrentes de “quisiera morirme”, “ya no voy a dar problemas”, “ya no quiero estar aquí”, son algunas de las frases que los potenciales suicidas utilizan y no deben ser tomadas como un chantaje.

El especialista recordó que el Sector Salud cuenta con programas especializados por parte de profesionales, que dan seguimiento a los casos y casi siempre son de manera gratuita o a precios muy accesibles en los centros de salud, por lo que pidió a la gente acercarse y conocer más sobre ello.

Por parte de FICOSEC, se cuenta con la línea ciudadana *2232, la cual ofrece atención y canalización con expertos, mientras que el 911, de urgencias, también tiene disponibles programas de ayuda gratuita para evitar que más gente tome la fatal determinación.





Local Se dividen campesinos; desconocen acuerdos

Local Productores toman acuerdos con las autoridades

Delicias Fallece exalcalde de Meoqui Armando Navarrete