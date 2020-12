Dueto rarámuri hace rap contra el embarazo adolescente

CUAUHTÉMOC, Chihuahua.- Mario y Jairo, dos jóvenes que integran el dueto Max Rapero, interpretan en su lengua nativa, rarámuri, y español, un mensaje a las menores de edad para que eviten ser víctimas de abuso sexual y salir embarazadas.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

El trabajo lo realizaron en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres de Cuauhtémoc, en escenarios de la ciudad de Chihuahua, donde radican. Son originarios de Carichí.









“No te equivoques, tu mejor decisión es la de ser consciente y no madre adolescente. Hay mucho por delante y debes prepararte, mujer. Que no te engañen porque no es amor incitarte a llevarte a la cama siendo una menor. Es un error el no usar protección y tomarte a la fuerza, eso es violación”, dice el inicio de la rima, mezclando las dos lenguas.

Liliana Sáenz, directora del IMM, explicó que Mario y Jairo han llegado a ser virales en redes sociales por sus composiciones.

Recordó que la situación del embarazo adolescente en Cuauhtémoc es preocupante, razón por la que se ha emprendido una campaña donde se busca llegar a las tres culturas, involucrándolas en acciones como este video.

“Que las adolescentes rarámuris no tengan barrera del idioma. Se hicieron dos videos, este es el primero. También se difundieron spots en la radio con un mensaje similar. Otras acciones se enfocaron a la comunidad menonita, sobre el uso de anticonceptivos”, explicó.

Max Rapero se dedica a componer canciones que tienen que ver con valores y el rescate de la sociedad y ya ha tenido presentaciones en varias partes del estado. Mario y Jairo componen letras en sus tiempos libres, pues ellos se dedican a trabajar como cualquier persona.

Te puede interesar:





Cultura [Podcast] Cofre de leyendas | La Navidad de los hijos del sol en la Sierra Tarahumara