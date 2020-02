Egresados de Chapingo constituyeron una AC

CD. CUAUHTÉMOC, Chih.- Más de 30 egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo constituyeron la asociación civil Egresados de Chapingo en la Región de Cuauhtémoc, Chihuahua, de la cual dio fe el notario público Fernando Suárez Estrada.

La mesa directiva la encabeza Carolina Jiménez, como presidente, quien actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Rural del Municipio. También forman parte Martha Rodríguez, secretaria; Daniel Duarte, tesorero y Manuel Rascón, primer vocal.

Así mismo, el Consejo de Vigilancia está presidido por Benjamín Dávila, donde el secretario es Iván Rosario Ochoa, e Irene Barrera es la vocal.

En el marco de la celebración del Día del Agrónomo, que se conmemora este 22 de febrero, decidieron dar forma legal a esta asociación, invitando al exalcalde Humberto Ramos Molina a que les tomara protesta.

“En ustedes, los agrónomos, ha descansado por muchos años el dar sustento, avance y continuidad a la situación alimentaria de todo el país (…) A esta región el empuje se lo ha dado la agronomía”, expresó Ramos Molina.

En su discurso, Carolina Jiménez destacó que a lo largo de los años los agrónomos le han dado mucho a Cuauhtémoc, pero Cuauhtémoc también les ha dado mucho a ellos, por lo que unidos esperan consolidar su esfuerzo y engrandecerlo.

Subrayó que se trata del tercer municipio con mejor economía en el estado y en gran medida los agrónomos han contribuido a este logro, pues en los últimos diez años la superficie cultivada ha crecido en un 13%, mientras que la producción ha mostrado una alza del 31%.

“Aquí hemos trabajado con mucha gente, hombro con hombro para tener estos resultados (…) Eso no se concibe sin los profesionales del campo, que son todos ustedes. Ya era justo y necesario que hubiera una organización de agrónomos, pues nuestro reto mayor ahora es el de la sustentabilidad, y no podemos enfrentarlo si no estamos unidos”, expresó Carolina Jiménez.

En Cuauhtémoc hay alrededor de cien egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo, cuya sede principal se ubica en el Estado de México. No sólo chihuahuenses, sino también de otros estados han echado raíces en esta tierra ricamente agrícola, donde han aportado sus aprendizajes en Economía, Zootecnia, Parasitología y Agronomía, entre otras carreras.

Jiménez destacó que el Día del Agrónomo se instituyó en 1854, con el objetivo de conmemorar a la primera universidad de agronomía: la Universidad Autónoma de Chapingo.

