“El último regalo de Villa”, de Cuauhtémoc para el mundo

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- La maestra y escritora originaria de Anáhuac, Carmen Olivas, presentó en la edición virtual del XXVII Festival de las Tres Culturas, su libro “El último regalo de Villa”, donde narra una historia en torno a Valentín, un escribiente del General. En la narrativa de describe a Pancho Villa como “un padre para todos aquellos que lucharon por la Revolución”.

Olivas tiene una trayectoria de 32 años en docencia y ha participado en diversas antologías, y colaborado con publicaciones locales y El Heraldo de Chihuahua. Fue ganadora en 2016 del concurso estatal de cuento Ferrocarril a la Redonda. Su primer novela, “El Último regalo de Villa”, fue finalista del premio de Novela Histórica Grijalbo Claustro de Sor Juana 2019.

Compartió que se formó como escritora en la ciudad de Cuauhtémoc, en talleres literarios. Trabajó dos años en escribir su obra y unos meses más en la edición, cuyo título original era “Días dorados”, sin embargo la editorial Grijalbo lo cambió por cuestiones de marketing.

Al hablar del proceso creativo de “El último regalo de Villa”, manifestó que la escritura es un refugio donde depositamos nuestros sueños y recuerdos, siendo una anécdota familiar la que desencadenó la historia.

“Está entrelazada la historia de nuestro General con la de un jovencito que se une a sus fuerzas. Ese jovencito bien pudo ser mi abuelo. De ahí surge la idea, de una charla de familia donde me entero que mi bisabuelo era escribiente de Francisco Villa. Lo que ustedes pueden encontrar en el libro en mucho se acerca a la historia familiar, una historia de dolor porque nos va a narrar la vida de Valentín”, explicó y comentó que su abuelo se llamaba Fernando Olivas.

La novela va ligada con la ficción en un contexto histórico, narrada en la voz de Valentín, con base en las andanzas con el Centauro del Norte, a quien se unió a la edad de los doce años, luego de hacerle una promesa a su madre en el lecho de muerte, de ir en busca de su padre.

La línea narrativa parte de esa búsqueda y continúa con todas las experiencias que vive persiguiendo ese objetivo.

El libro ya está a la venta en Sanborns, Librerías Gandhi y Amazon.

Mencionó que durante el desarrollo del libro, tuvo la oportunidad de que fuera leído por Enrique Servín, quien le dijo que le había gustado la narrativa y le aconsejó que no lo malbaratara, y que debía ir a un espacio donde recibiera reconocimiento.

“Él era una persona auténtica y yo sentí que era auténtico su comentario. Me sentí muy contenta por sus comentarios favorables”, expresó.

Durante la presentación dirigida por la escritora cuauhtemense Anaid Hernández, Carmen Olivas dio lectura a un fragmento de “El Asalto”: “… y aunque éramos pocos, les dimos pelea, hasta a mí me tocó echar bala. Ellos eran tercos, pero fue como querer enseñarle a aullar a un lobo, ¿pos cómo? (…) El combate se dio sin loberas ni alambres de púas como me habían platicado algunos. Cada quien buscó un lugar para protegerse del fuego, yo lo hice detrás de un árbol, no era muy grande pero sí lo suficiente para cubrirme”.

